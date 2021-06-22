Под звуки метронома и оружейный залп: В Донецке прошел День памяти и скорби

Возложение цветов к монументу «Жертвам фашизма». Фото: сайт Главы ДНР

В Донецке память погибших героев Великой Отечественной войны вместе с жителями почтил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Присоединившись ко Всероссийской минуте молчания, они тем самым поддержали акцию, которая прошла 22 июня во всех регионах РФ. Об этом сообщила пресс-служба руководителя государства.

- Ровно в 12.15 по московскому времени под звуки метронома и троекратный оружейный залп собравшиеся почтили минутой молчания память погибших на полях сражений и возложили цветы к монументу «Жертвам фашизма», - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, ровно 80 лет назад, в 12.15 по радио объявили о нападении германских войск на Советский Союз. В память об этом событии был установлен День памяти и скорби.

Общественники ДНР встретили его на исторической высоте - легендарном кургане Саур-Могила. Сегодня на рассвете они провели там торжественный митинг, посвященный 80-ой годовщине начала Великой Отечественной войны.

Общественники ДНР встретили исторический рассвет на Саур-Могиле. Фото: ОД «Донецкая Республика»

А накануне вечером в донецком парке имени Ленинского Комсомола состоялся грандиозный концерт под открытым небом «Музыка войны и победы». В сопровождении симфонического оркестра Донецкой филармонии перед зрителями выступила всемирно известная пианистка из США Валентина Лисица. По предварительным подсчетам, послушалось ее собралось около 15 тысяч человек.

По окончании концерта у подножия монумента «Твоим освободителям, Донбасс» жители и участники мероприятия зажгли лампадки, образовав из них композицию «Вечный огонь» и выложив дату Великой Отечественной войны - 1941-1945 годы. К акции «Свеча памяти» присоединились Глава Республики Денис Пушилин, депутат Государственной Думы РФ Виктор Водолацкий и сама пианистка.

К акции «Свеча памяти» присоединились Глава ДНР Денис Пушилин, депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий и известная пианистка Валентина Лисица. Фото: сайт Главы ДНР

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