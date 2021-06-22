Коронавирус в ДНР, последние новости на 22 июня 2021 года: Почти у двух тысяч пациентов с подтвержденным COVID-19 обнаружены антитела к вирусу

Исследования проходят в лабораторных условиях Фото: ИВАНОВА Диана

Медики продолжают выявлять тех, кто уже перенес коронавирусную инфекцию раньше. В крови таких пациентов можно обнаружить антитела, которые выявляют с помощью экспресс-тестирования. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- За три месяца мы уже подтвердили 1 901 подобный случай, - рассказали в ведомстве.

Там также сообщили, что новых исследований на COVID-19 за минувшие сутки не проводили - ввиду того, что лаборатория находилась на обработке. Уточняется, что за это время в больницы обратился 71 человек с пневмонией. Из их числа медики госпитализировали 49 больных. Всего же на лечении находятся 1 154 пневмонийных пациентов, из них 555 нуждаются в кислородной поддержке.

По последним данным, за все время коронавирус подтвердили у 41 876 жителей ДНР. Продолжают лечение 3 557 человек, выздоровели и выписались из больниц 35 136 пациентов, а вот 3 183 больных не смогли справиться с болезнью и умерли.

Врачи призывают жителей Республики неукоснительно соблюдать противоэпидемические меры: чаще мыть руки, проветривать помещения, соблюдать дистанцию и избегать мест большого скопления людей. Болезнь очень коварна. Особенно тяжело справиться с ее последствиями в пожилом возрасте.

Особенно тяжело справиться с последствиями ковида в пожилом возрасте Фото: Алексей БУЛАТОВ

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