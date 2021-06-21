Митрополита Луганского и Алчевского Митрофана похоронят сегодня в в Киево-Печерской Лавре

В Луганске паства Луганской епархии простилась со своим новопреставленным архипастырем Митрофаном. Фото: ЛИЦ

Сегодня, 21 июня, в день Святого Духа митрополита Луганского и Алчевского Митрофана, который умер 18 июня на 59-м году жизни, погребут в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре. Такое решение было принято по благословению блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

А 20 июня, в день Святой Троицы, в Луганске паства Луганской епархии простилась в Свято-Петропавловском кафедральном соборе со своим новопреставленным архипастырем, высокопреосвященнейшим Митрофаном.

Божественную литургию и чин отпевания по благословению митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия возглавил митрополит Ровеньковский и Свердловский высокопреосвященнейший Пантелеимон.

- Светлая память о вас будет откликаться в нашей земной жизни милостью и помощью Божию, потому что вы не оставляете нас. Вы достойно пронесли свой жизненный крест, и, как сказал Святейший Патриарх Кирилл, вы были тем светильником, свет которого с закрытием ваших глаз не угас, он будет светить нам, показывая путь к Царствию Божию, к которому вы уже пришли на шестом десятке земных лет, - обратился Пантелеимон к почившему иерарху.

Прихожанам были зачитаны соболезнования от Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, и от митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

После прощания тело почившего архипастыря было отправлено в Киев.

- Во время событий 2014 года он был вместе со своей паствой. С достоинством это все пережил. И нас поддерживал как духовный отец, и не допустил церковного раскола. Утрата, конечно, невосполнимая, - сказал ЛИЦ депутат Народного Совета ЛНР Андрей Лицоев.

Указом митрополита Киевского и всея Украины временное управление Луганской епархией поручено митрополиту Ровеньковскому и Свердловскому Пантелеимону.

Возле Свято-Петропавловского кафедрального собора собрались тысячи жителей. Фото: ЛИЦ

Будущий митрополит, в миру Михаил Иванович Юрчук, родился 19 ноября 1962 года в Белогорье Хмельницкой области в семье рабочих. В 1981-1983 годах служил в рядах Советской армии. В 1984-1987 годах учился в Одесской духовной семинарии. В 1987 году поступил в Московскую духовную академию. В 1988 году направлен в Христианскую богословскую академию в Варшаве, которую окончил с ученой степенью магистра богословия. 21 августа 1990 года в Троице-Сергиевой лавре пострижен в монашество, 1 сентября рукоположен в иеродиакона, а 16 сентября — в иеромонаха.

В 1994 году принят в число преподавателей Киевских духовных школ и в число братии Киево-Печерской лавры. В Киевских духовных школах занимал должность инспектора, затем, до конца жизни, - проректора. В 1994-м возведен в сан игумена, в 1995-м — в сан архимандрита. 30 июля 2000 года хиротонисан в епископа Переяслав-Хмельницкого, викария Киевской митрополии, назначен управляющим делами Украинской православной церкви. 9 июля 2003 возведен в сан архиепископа.

31 мая 2007 назначен управляющим Белоцерковской и Богуславской епархией. 8 мая 2012 назначен председателем Отдела внешних церковных связей УПЦ. До конца жизни являлся постоянным членом Священного Синода УПЦ.

20 июля 2012 года назначен преосвященным Луганским и Алчевским. 28 августа 2014 года возведен в сан митрополита.

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