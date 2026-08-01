Подразделения российских войск за неделю добились больших тактических успехов на территории ДНР Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Подразделения российских войск в течение недели добились больших тактических успехов на территории ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

По данным ведомства, бойцы группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю. В результате серии ударов по позициям ВСУ противник понес серьезные потери: свыше 1500 военнослужащих, восемь бронемашин, 125 автомобилей, 10 орудий полевой артиллерии, а также 10 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Существенные результаты были достигнуты и силами группировки войск «Южная». 30 июля в результате решительных действий российских бойцов был освобожден населенный пункт Стенки.

Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике противника в районах других населенных пунктов. Общие потери ВСУ в зоне ответственности «Южной» группировки за отчетный период составили более 1290 солдат, 26 бронемашин, 176 автомобилей и 11 артиллерийских орудий.

Значительный прогресс отмечен и на направлении группировки «Центр»: под ее контролем за неделю оказались населенные пункты Шевченко, Торское, Красный Кут, Светлое и Красноярское. На ряде участков передовой бойцы нанесли удары по силам и средствам противника.

Потери ВСУ на данном направлении за неделю превысили 2510 военнослужащих; также уничтожены 13 бронемашин, 35 автомобилей, шесть артиллерийских орудий и четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

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