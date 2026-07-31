СК РФ возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на автобус Краснодар - Донецк

Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации сообщило о возбуждении уголовного дела по статье 205 УК РФ (террористический акт) в связи с атакой ВСУ на пассажирский автобус в ДНР.
По данным следствия, 31 июля в Амвросиевском муниципальном округе Республики украинские вооруженные формирования осуществили атаку на рейсовый автобус, следовавший по маршруту Краснодар - Донецк, использовав для этого беспилотник.
В результате преступных действий представителей киевского режима пострадали пассажиры автобуса, которым сейчас оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, которые занимаются сбором и фиксацией доказательств.
- Действиям лиц из числа вооруженных формирований Украины, причастных к этому преступлению, будет дана уголовно-правовая оценка, - заявили в Следственном комитете.
Напомним, ранее сообщалось, что 31 июля в Донецкой Народной Республике рейсовый автобус, следовавший по маршруту «Краснодар - Донецк», попал под удар ВСУ. Инцидент произошел ранним утром, около 4:15 по московскому времени, в районе поселка Кутейниково Амвросиевского округа на востоке Республики.
Следственный комитет Российской Федерации фиксирует все обстоятельства произошедшего. На месте происшествия в Кутейниково работают следователи, которые осматривают место атаки и собирают доказательства.
По предварительным данным, украинские вооруженные формирования использовали для атаки на автобус зарубежный беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Фрагменты и осколки будут изъяты и направлены на экспертизу для определения типа взрывного устройства.
Тем временем в Минздраве ДНР сообщили о состоянии пострадавших пассажиров. По данным ведомства, всего в результате атаки пострадали восемь человек.
Один из пассажиров - в тяжелом состоянии, в настоящее время он находится в реанимационном отделении больницы. Медики делают все возможное для спасения его жизни.
Еще трое пострадавших госпитализированы с травмами средней степени тяжести. Четверо человек получили медицинскую помощь сразу на месте и были направлены на амбулаторное лечение. По предварительной информации, среди пострадавших детей нет.
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