До конца года собственники жилья, которые являются гражданами РФ, могут зарегистрировать права в Росреестре по упрощенной процедуре. Фото: Архив МФЦ ДНР

Для жителей ДНР продлили до 1 января 2027 года упрощенный порядок регистрации в Росреестре прав на недвижимость. Ранее установленный срок истек 1 июля 2026 года.

ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ В ДНР: НОВЫЙ СРОК ДЛЯ УПРОЩЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

Напомним, что до 1 июля 2026 года жителям ДНР, а также ЛНР, Запорожской и Херсонской областей нужно было подать в Росреестр заявления и документы для упрощенной регистрации ранее возникшего права собственности на недвижимое имущество. Такой срок был установлен Федеральным конституционным законом № 4-ФКЗ от 15.12.2025 года.

В связи с сокращением переходного периода на полтора года (ранее срок перерегистрации был до 1 января 2028 года) власти нашего региона приняли решение о переводе с марта десяти отделений МФЦ исключительно под прием документов по государственному кадастровому учету и регистрации прав на недвижимое имущество. Кроме того, только услуги по регистрации недвижимости оказывались в «единый день» в четверг во всех отделениях МФЦ ДНР.

Однако не все наши граждане успели уложиться в отведенное время. И вот на минувшей неделе законодатели приняли новый закон. Он продлевает до 1 января 2027 года срок действия документов, выданных до воссоединения с Российской Федерацией и являющихся основанием для регистрации прав на недвижимость в четырех регионах.

ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ В ДНР: КАКИЕ НУЖНЫ ДОКУМЕНТЫ И КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

До конца года собственники, которые являются гражданами РФ, могут зарегистрировать права в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) по упрощенной процедуре на основании:

- документов, выданных государственными органами ДНР;

- документов, удостоверенных нотариусами ДНР;

- документов, выданных органами государственной власти Украины, органами местного самоуправления или удостоверенных нотариусами Украины.

Сделать это можно в любом отделении МФЦ не только на территории ДНР, но и в других регионах России, благодаря экстерриториальному принципу.

Регистрации подлежат квартиры, нежилые помещения, машино-места, земельные участки, в том числе для личного подсобного хозяйства, объекты индивидуального жилищного строительства и иные объекты на земельных участках (жилые и садовые дома, гаражи, хозяйственные постройки), объекты незавершенного строительства.

Для оформления потребуются паспорт РФ, СНИЛС, правоустанавливающие документы на объект недвижимости, техническая документация (технический паспорт или технический план) и иные документы, в зависимости от конкретной ситуации.

В МФЦ предоставляются оригиналы правоустанавливающих документов, при их утере можно подать заверенные копии архивных документов. Как правило, документы принимаются без перевода.

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