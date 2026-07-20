Готовая инфраструктура и удобная логистика: Инвесторам предлагают промплощадку в центре Донецка

На территории есть вся необходимая базовая инфраструктура. Фото: ТГ/Макаров

Инвесторы могут использовать под свой проект почти 10 тысяч квадратов земли в Донецке. Это территория бывшей швейной фабрики имени Володарского, расположенной в самом центре города.

Промплощадка занимает более 9 500 квадратных метров. На территории есть вся необходимая базовая инфраструктура: четырехэтажный производственный корпус, административные здания, внутренний двор, а также оборудованная зона погрузки для фур. Удобный подъезд с улицы, где нет плотного трафика, упрощает логистику.

На территории есть вся необходимая базовая инфраструктура. Фото: ТГ/Макаров

Дополнительным преимуществом является близость к автостанции - это обеспечит комфортную транспортную доступность для сотрудников будущего предприятия. Уже предусмотрена возможность подключения всех необходимых инженерных коммуникаций, что позволит сократить сроки подготовки площадки к запуску производства.

По словам вице-премьера ДНР Кирилла Макарова, это одна из немногих свободных промплощадок такого масштаба в Донецке, которую сейчас предлагают для реализации новых бизнес-проектов. Еще одна ключевая особенность данного предложения - гибкость действий для инвестора. Власти не навязывают свои идеи, а предлагают предпринимателям самим выбрать направление производства.

На территории есть вся необходимая базовая инфраструктура. Фото: ТГ/Макаров

- В отличие от предыдущих инвестиционных предложений, здесь мы предлагаем не готовую бизнес-модель, а промышленную инфраструктуру, где инвестор сам определяет профиль будущего производства, - подчеркнул вице-премьер. - Все остальное - вопрос идеи, команды и готовности инвестировать в развитие Донбасса.

Новая инвестиционная площадка рассчитана на создание современного промышленного производства и уже доступна потенциальным инвесторам. Паспорт объекта, подготовленный Корпорацией развития Донбасса, опубликован на инвестиционном портале ДНР. Как отметил директор корпорации Максим Савенко, промышленность всегда была одной из самых сильных сторон Донбасса.

- Поэтому реализация промышленного производства на площадях бывшей швейной фабрики позитивно скажется на экономическом развитии Республики, - считает он.

Сегодня в реестре корпорации числятся 145 актуальных инвестиционных площадок - они охватывают разные отрасли: от жилищного строительства и промышленности до сельского хозяйства и туризма. Подобрать подходящий вариант инвесторы могут на официальном инвестиционном портале ДНР.

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