За парты - в обновленные классы: Как школы ДНР готовятся к новому учебному году

Профильных классов в ДНР станет больше. Фото: Минобразования ДНР

В 2023-2024 учебном году очно работали 416 учреждений. В 2024–2025 - их стало 487. В прошлом году цифра выросла до 530. В предстоящем учебном году список учебных заведений, готовых распахнуть свои двери для занятий, пока находятся в стадии согласования. Министр образования и науки региона Олег Трофимов заявил, что официальное решение по этому вопросу будет принято и озвучено в августе.

Профильных классов в ДНР станет больше. Фото: Минобразования ДНР

Тем временем в регионе кипит работа по материально-техническому обновлению образовательной базы. Школы активно обеспечивают учебниками и современными пособиями. В этом году сразу 104 школы Республики получат новейшее специализированное оборудование для предметных кабинетов физики, музыки и изобразительного искусства. Это масштабное переоснащение стало возможным благодаря реализации федерального проекта «Все лучшее детям» - его реализуют в рамках национального проекта «Молодежь и дети». На закупку техники и наглядных материалов было выделено более 10 миллионов рублей.

- Кабинеты физики пополнятся современными измерительными приборами и демонстрационными наборами. Для уроков изобразительного искусства школы получат гипсовые модели для натюрмортов и демонстрационные таблицы, а кабинеты музыки оснастят портретами композиторов и новым иллюстративным материалом, - рассказала вице-премьер региона Лариса Толстыкина.

Профильных классов в ДНР станет больше. Фото: Минобразования ДНР

Помимо этого, в регионе нашли возможность выделить дополнительные средства на образовательные нужды. Из республиканского бюджета планируется направить еще 20 миллионов рублей, которые пойдут на дооснащение школьных предметных кабинетов. Вице-премьер выразила уверенность, что новое оборудование сделает учебный процесс более современным, интересным и эффективным для наших школьников.

Отдельного внимания заслуживает развитие ранней профориентации в регионе. На сегодняшний день в школах Республики успешно функционирует более 400 специализированных предпрофессиональных классов в более чем 200 школах. Профили обучения подбирались с опорой на самые востребованные направления местного рынка труда. Сегодня ребята могут обучаться в медицинских, аграрных, космических, железнодорожных, психолого-педагогических, инженерных, предпринимательских, IT, а также медиаклассах.

Профильных классов в ДНР станет больше. Фото: Минобразования ДНР

В новом учебном году специализированных классов планируют открыть еще больше, чтобы предоставить старшеклассникам максимальную свободу выбора профессии.

Особый акцент власти намерены уделить внимание естественно-научной и инженерной подготовке ребят. Планируется значительно увеличить количество профильных групп в старшей школе, чтобы ученики, завершившие 9 класс, имели больше альтернатив при переходе в 10 класс и могли осознанно выбрать между общеобразовательной программой и углубленным изучением конкретной будущей профессии.

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