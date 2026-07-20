Эндопротезирование в ДНР становится доступнее

Благодаря развитию эндопротезирования еще больше жителей нашего региона смогут избавиться от боли и вернуться к активной полноценной жизни. Фото: Минздрав ДНР

Эндопротезирование тазобедренного сустава - это операция по замене изношенного сустава на искусственный высокотехнологичный шарнир. Обычно к ней прибегают в случаях, когда при артрозе сустава хрящ стерся полностью и лечение в виде таблеток и уколов не помогает. Также часто операция необходима при переломе шейки бедра у пожилых людей.

Главная цель эндопротезирования - вернуть человеку нормальную, активную жизнь без боли. После успешной операции и реабилитации полностью уходит боль и возвращается подвижность. Человек снова может нормально ходить и даже заниматься легким спортом.

В нашей Республике такие операции делают. Более того, медикам удалось полностью ликвидировать многолетнюю очередь на плановое эндопротезирование тазобедренных суставов. Председатель правления ассоциации работников здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев отметил, что благодаря расширению мощностей Республиканского центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии и дополнительному финансированию, срок ожидания операции для пациентов теперь не превышает трех месяцев, а экстренные вмешательства проводятся в течение 48 часов.

Вопрос эндопротезирования долгое время был одной из самых острых проблем в региональной медицине. В 2024 году в очереди на операцию состояли почти три тысячи человек. Ситуация изменилась после того, как это направление усилили в рамках проекта «Здоровый Донбасс».

Для того, чтобы сократить очереди на эндопротезирование была проделана большая работа. В травматологии были установлены два новых современных рентгеновских аппарата, приобретен денситометр, который позволяет измерить плотность костной ткани.

Количество операций по замене тазобедренного сустава достигает от пяти до десяти ежедневно. Их выполняют восемь хирургов.

- Мы видим, что наша травматология растет. В прошлом году начались операции по эндопротезированию уже коленных суставов. В дальнейшем в рамках партийного проекта мы будем точно так же следить, контролировать, не будет ли расти очередь, не будет ли возникать дополнительная потребность в эндопротезировании. Но сегодня уже можно четко сказать о том, что мы вышли на те уровни оказания медицинской помощи, как в ведущих клиниках Российской Федерации, - подчеркнул он.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как будут развиваться Кировский и Петровский районы Донецка

С 2022 по 2025 годы ЕИПП РФ разработал для ДНР 40 проектов планировки территории жилой застройки (подробнее)