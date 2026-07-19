Современного жилья в ДНР станет больше

В ДНР поддержали четыре проекта в сфере жилищного строительства. Фото: Сайт главы ДНР

В ДНР прошло очередное заседание Инвестиционного комитета, на котором были поддержаны четыре проекта в сфере жилищного строительства в Донецке, Макеевке и Мариуполе.

- В фокусе внимания - развитие Донецко-Макеевской агломерации, строительство многоквартирных домов. В Донецке застройщик уже в третьем квартале текущего года приступит к строительству современного жилого комплекса. В Макеевке инвестор построит жилой квартал с благоустройством территории, - рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

Также комитет принял решение о размещении на Инвестиционном портале региона предложений для инвесторов. Одно из них заключается в создании спортивного центра в одном из бизнес-центров Донецка. Также предложено реконструировать гостиничный комплекс «Прага» в центральной части Донецка. Его общая площадь - почти 7 500 квадратных метров.

На площадке уже есть основные инженерные коммуникации, а инвестор сможет воспользоваться режимом свободной экономической зоны и налоговыми преференциями для гостиничной отрасли.

- Такой подход позволяет существенно сократить путь от интереса инвестора до начала строительства. «Прага» - лишь первый шаг. Впереди подготовка новых инвестиционных предложений, - отметил либо строительство вице-премьер ДНР Кирилл Макаров.

КСТАТИ

Новые подходы к сопровождению инвестпроектов

В Донецке обсудили развитие механизма «одного окна» для инвесторов и изменения в сфере государственной поддержки инвестиционной деятельности. Этому направлению власти уделяют особое внимание, ведь от вложений напрямую зависит количество рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в бюджет Республики, а как результат – улучшение качества жизни в регионе.

- Инвестиционная политика региона должна быть понятной, предсказуемой и ориентированной на долгосрочное развитие экономики. Именно такой подход позволит привлекать инвесторов, заинтересованных не только в действующих механизмах поддержки, но прежде всего в долгосрочном развитии своего бизнеса вместе с развитием Республики, - сказал вице-премьер ДНР Кирилл Макаров.

Директор Корпорации развития Донбасса Максим Савенко отметил, что развитие инвестиционной деятельности остается одним из ключевых направлений экономической политики Республики.

- Перед нами стоит задача не только привлекать новых инвесторов, но и создавать для них максимально комфортные условия на всех этапах реализации проектов - от первичной консультации до ввода в эксплуатацию, - заявил Савенко.

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