Российские войска продолжают продвигаться вперед и наносить поражение ВСУ в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы России продолжают продвигаться вперед и наносить поражение украинским боевикам в Донецкой Народной Республике. Так, украинские боевики понесли потери в районах населенных пунктов Красный Лиман и Маяки, которые находятся в зоне ответственности группировки войск «Запад».

Также в Министерстве обороны России рассказали, что российские войска уничтожили самоходную артиллерийскую установку ВСУ «Krab» польского производства.

Тем временем бойцы «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю.

- Нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад, бригады охраны генерального штаба ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Веролюбовка, Краматорск, Дружковка, Семеновка, Николаевка, Никаноровка и Васютинское ДНР, - рассказали в Минобороны России.

На этом направлении за сутки потери ВСУ составили более 145 военнослужащих.

Также, сообщается, что военнослужащие группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение вооруженным формированиям Украины в районах населенных пунктов Новогригоровка, Новофедоровка, Доброполье, Райское, Красный Кут, Шевченко, Грузское, Сергеевка, Золотой Колодезь в ДНР.

- Потери украинских вооруженных формирований составили до 370 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и артиллерийское орудие, - рассказали в военном ведомстве РФ.

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