Инвестиций будет больше

Кирилл Макаров.

Депутаты внесли изменения в региональный закон «Об инвестиционной политике и государственной поддержке инвестиционной деятельности в Донецкой Народной Республике». Это позволит привлечь больше вливаний в экономику региона, поддержать реализацию новых проектов и создать дополнительные возможности для развития бизнеса.

МИНИМАЛЬНЫЙ ПОРОГ СНИЖЕН

В правительстве ДНР рассказали, что конкретно изменится:

Для инвестиционных проектов в сфере туризма и туристической инфраструктуры минимальный объем капитальных вложений для получения земельного участка без торгов снижен до 50 миллионов рублей;

Для проектов в сфере легкой промышленности, мебельного производства, а также производства бумаги и бумажных изделий установлен порог в 30 миллионов рублей;

Для проектов в сфере информационных технологий, разработки программного обеспечения, научных исследований и разработок минимальный объем инвестиций составит всего 1 миллион рублей.

Вице-премьер Кирилл Макаров (на фото) отметил, что закон делает инвестиционные механизмы более гибкими для разных отраслей экономики.

- Теперь требования к объему вложений будут зависеть от специфики проекта. Такой подход позволит привлекать инвесторов не только в крупную промышленность, но и в другие направления, которые формируют современную экономику, создают рабочие места и обеспечивают развитие территорий, - говорит Макаров. - По сути, речь идет о точечной настройке под реальные потребности бизнеса в регионе. Чем больше качественных инициатив получат поддержку, тем быстрее будут появляться новые производства, объекты туризма, технологические компании и дополнительные налоговые поступления в бюджет.

Агропромышленному комплексу депутаты уделили отдельное внимание. Документ предусматривает дополнительные механизмы поддержки проектов по строительству, модернизации и восстановлению сельхозобъектов, а также инфраструктуры хранения, переработки и реализации аграрной продукции.

27 МИЛЛИАРДОВ ЗА ТРИ ГОДА

Отметим, что за три года при сопровождении Корпорации развития Донбасса в экономику ДНР было привлечено более 27 миллиардов рублей инвестиций.

- Достигнутый результат не отменяет необходимости дальнейшей настройки. Остаются отдельные вопросы нормативного регулирования инвестиционной деятельности, которые требуют актуализации под текущий объем проектов. Одновременно необходимо совершенствовать механизмы сопровождения инвесторов и работу по принципу «единого окна», сокращая количество процедур и сроки принятия решений, - сказал Кирилл Макаров.

По словам вице-премьера ДНР, рост инвестиционной активности опережает обновление отдельных административных процедур, что является естественным вызовом для развивающейся системы. Он выразил уверенность, что все необходимые корректировки будут внесены в короткие сроки.Инвесткомитет поддержал четыре проекта строительства.