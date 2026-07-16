Константин Кузьмин.

Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики, Герой ДНР Константин Кузьмин (на фото) на стратегической сессии по нацполитике в Донецке рассказал, что история России неоднократно доказывала: в самые сложные периоды именно народное единство становилось главной силой, способной защитить Отечество. Одним из ярких примеров такого единения стало шахтерское ополчение Донбасса и народное сопротивление 2014 года.

- Донбасс - особый регион, - отметил Кузьмин. - Здесь сформировалась уникальная трудовая культура шахтерского братства, основанная на взаимовыручке, стойкости и коллективной ответственности. Здесь всегда знали цену хлебу, дружбе и Родине. Именно поэтому в критический момент, весной 2014 года, обычные рабочие люди - шахтеры, металлурги, водители, инженеры - первыми поднялись на защиту своей земли. Чтобы понять, что тогда вдохновило нас на борьбу, надо вспомнить Великую Отечественную войну.

Председатель Народного Совета напомнил, что в 1941 году, когда фашистские войска подступали к Донбассу, из шахтеров Донецкого края сформировали легендарную

383-ю стрелковую дивизию. Вчерашние проходчики, забойщики и машинисты взялись за оружие и стали одними из самых стойких бойцов Красной армии. Дивизия прошла через бои за Донбасс, Кавказ, Крым, дошла до Берлина.

- Ее называли дивизией несгибаемых, - говорит Кузьмин. - Потому что шахтер - человек, не умеющий отступать. Героизм и самоотверженность наших предков стали идеологической основой народного ополчения против украинской хунты в 2014 году Той весной Донбасс вновь поднялся на борьбу с захватчиком. Помню, как на митинги в центр Донецка мы выходили в рабочих куртках. Как строили баррикады, организовывали блокпосты, собирали гуманитарную помощь, зарождая народное ополчение. Народная память о подвигах земляков вдохновила нас. Она воплотилась в батальоне имени 383-й шахтерской дивизии. Тогда с моими боевыми братьями мы прошли тяжелый путь, но не отступили. Важно понимать: сила Донбасса - в нашем единстве. В том, что мы - часть большого Русского мира.

Константин Кузьмин добавил, что история нашего края показывает - защита национальных интересов государства невозможна без сохранения исторической памяти, патриотического воспитания и уважения к труду.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Константин Кузьмин до 2014 года работал подземным горнорабочим, горнорабочим очистного забоя на шахте имени А. А. Скочинского. Получил квалификацию подземного мастера-взрывника. Затем его повысили до заместителя начальника подземного участка шахтного транспорта шахты. В 2014 году вступил в ряды народного ополчения. Командовал ополчением имени 383-й шахтерской дивизии.