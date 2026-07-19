Нацпроекты преображают республику

Нацпроект «Семья» делает ставку на укрепление семейных ценностей Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Национальные проекты России призваны выполнить задачи, поставленные президентом, и обеспечить прорывное развитие страны до 2030 года.

Перемены уже видят и чувствуют большинство из нас: о нацпроектах знают более 90% россиян. В активной работе участвуют и исторические регионы. Донецкая Народная Республика - яркий пример того, как государственные программы приносят реальную пользу на местах.

Преображение идет по всем направлениям. Нацпроект «Семья» делает ставку на укрепление семейных ценностей и развитие инфраструктуры для детей. В ДНР результат налицо: 59 детских школ искусств и 23 музея получили современное оснащение, два детских сада капитально отремонтированы, а 12 библиотек переоборудованы по последнему слову техники.

Особый интерес у молодежи вызвала «Пушкинская карта». Программа позволяет ребятам от 14 до 22 лет ходить в театры, кино, на концерты и выставки за государственный счет. В республике уже оформлено более 3 тысяч таких «пропусков», по которым продано свыше 8,5 тысячи билетов.

Не отстает и нацпроект «Молодежь и дети». Его задача - не просто дать образование, но и помочь юным жителям ДНР найти свое призвание, включиться в созидание будущего страны. Только за прошлый год в рамках проекта в регионе обновили 5 школ и 2 молодежных центра. Новое оборудование для кабинетов труда, а также основ безопасности и защиты Родины получили 513 образовательных учреждений.

В сфере сельского хозяйства создан образовательно-производственный кластер по программе «Профессионалитет» - он готовит востребованных специалистов прямо сейчас. Особое внимание - педагогам. Почти 9 тысяч классных руководителей, более тысячи кураторов студенческих групп и порядка тысячи советников директоров по воспитанию теперь каждый месяц получают денежное вознаграждение. Это серьезный стимул для них глубже заниматься воспитательной работой и раскрывать таланты ребят.

Меняется и облик городов. Нацпроект «Инфраструктура для жизни» нацелен на улучшение условий, модернизацию сетей и связность территорий. В 2025 году в республике благоустроили 45 общественных пространств: парков, скверов и зон отдыха. У жителей появились новые любимые места для прогулок.

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» решает главную проблему - доступность медицины, особенно в селах и отдаленных районах. В 2025 году в ДНР заработали 18 новых модульных объектов первичного звена. Кроме того, провели модернизацию действующих больниц и поликлиник, а для экстренных служб закупили 65 свежих машин скорой. Время ожидания врача заметно сократилось, а помощь стала приходить быстрее.