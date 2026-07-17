Фундамент для нового облика региона: Экономисты и политики - о пользе свободной экономической зоны для экономики Донбасса и Новороссии

Участниками СЭЗ в республике стали 186 компаний. Правительство ДНР

Свободная экономическая зона (СЭЗ) была создана по поручению Президента России в июле 2023 года. За это время более 500 ее участников вложили в развитие предприятий и бизнеса больше 100 миллиардов рублей.

- Показатели СЭЗ воссоединенных регионов продолжают демонстрировать заинтересованность и доверие предпринимателей, которые реализуют свои инвестпроекты в рамках этого преференциального режима, - отметил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. - Сегодня 186 инвесторов осуществляют проекты в сфере промышленности, еще 123 участника заняты в строительной отрасли, порядка 130 приходится на торговлю и сельское хозяйство. В общей сложности им предоставлены льготы в размере почти 35 миллиардов рублей. На сэкономленные средства они закупают оборудование, запускают новые линии производства. В конечном итоге все это работает на рост деловой активности, перезапуск экономики и повышение качества жизни людей в Донбассе и Новороссии.

Вице-премьер уточнил, что участниками СЭЗ в ДНР стали 186 компаний, в ЛНР - 189, в Запорожской и Херсонской областях - 79 и 58 соответственно. Регулятором выступает Минстрой.

Замминистра строительства и ЖКХ Алмаз Хусаинов отметил, что при создании СЭЗ использовался комплексный подход, чтобы запустить экономику с нуля в непростых условиях.

- Главные инструменты - возможность использования инвесторами преференциального режима, включающего в том числе право на налоговые, таможенные и иные льготы, - сказал Хусаинов.

Полномочия управляющей компании возложены на «Фонд развития территорий».

- Ключевое преимущество СЭЗ - достаточная устойчивость к колебаниям рынка: закрепленные законом преференции позволяют ей поддерживать инвестиционную привлекательность регионов. При этом ее механизмы там, где это возможно, достаточно гибки, - говорит генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин. - Например, ставка по программе льготного кредитования завязана на ключевой ставке Центробанка, которая недавно была снижена, поэтому сегодня процент по льготному кредиту составляет 8,25%. Благодаря льготным кредитам заемщикам уже удалось сэкономить миллиард рублей, направленных на развитие предприятий. Кроме того, ФРТ как управляющая компания напрямую взаимодействует с инвесторами, ведет сопровождение участников.

Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что движущей силой процесса выступил малый и средний бизнес - 145 предприятий. Они составляют более 65 процентов от всех участников и планируют вложить в экономику региона 132 миллиарда рублей.

- Мы закладываем фундамент для нового облика республики - современного, благоустроенного и инвестиционно привлекательного, - сказал Денис Пушилин. - Мы показали, что Донбасс - это территория возможностей, территория созидания и силы.