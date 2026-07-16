Донбасс сделал шаг в будущее: В Екатеринбурге прошла XVI международная промышленная выставка «Иннопром-2026»

Республика подписала соглашения с пятью регионами России. Правительство ДНР

В этом году в выставке «Иннопром-2026» приняли участие представители 69 регионов России и более 50 стран. Делегацию ДНР возглавил председатель правительства Андрей Чертков. В ее состав также вошли министр промышленности и торговли Гурген Малхасян и директор Фонда развития промышленности ДНР Сергей Власов. Республику представили предприятия «Энергоспецмаш», «Эрлайт» и «Донцемент».

- В ДНР работают около 250 предприятий разных отраслей промышленности, каждый год мы запускаем и восстанавливаем новые, - отметил Андрей Чертков. - Для нас очень важно, чтобы о них узнали вся Россия и партнеры за рубежом.

На полях «Иннопрома» правительством и министерством промышленности и торговли ДНР подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере промышленности с пятью регионами. Также республика во второй раз стала победителем в номинации «VOZрождение».

- Это не просто выставка, это импульс к развитию, платформа для новых возможностей, это шаг в будущее, где Донбасс - это не только история, но и мощный промышленный центр, интегрированный в экономику России. Мы работаем, развиваемся и строим будущее, - сказал министр промышленности и торговли ДНР Гурген Малхасян.

СПРАВКА «КП»

«Иннопром» - международная промышленная выставка. Проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года и является главной индустриальной, торговой и экспортной платформой в России.