В результате атаки БПЛА ВСУ в Горловке ранены три сотрудника скорой помощи. Фото: ТГ/Приходько

Вооруженные формирования Украины продолжают наносить удары по мирным жителям Горловки и объектам городской инфраструктуры.

Глава городского округа Горловка Иван Приходько сообщил, что утром украинские боевики предприняли попытку атаки пассажирского автобуса с применением беспилотного летательного аппарата. Благодаря действиям водителя, который совершил своевременный маневр и ушел от удара, удалось избежать жертв. К счастью, пострадавших в этом инциденте нет.

Однако другие атаки привели к тяжелым последствиям. В Никитовском районе Горловки зафиксировано два случая ранений мирных жителей в результате атак дронов. В первом инциденте пострадали два человека, во втором – ранения получили тоже двое.

Еще одна мирная жительница пострадала от атаки дрона противника.

- В результате атаки БПЛА ВФУ в Горловке ранена мирная жительница, - сообщил Приходько.

Кроме того, украинские боевики нанесли удар по автомобилю скорой медицинской помощи. В результате атаки БПЛА были ранены три сотрудника скорой, а сам автомобиль получил повреждения.

Также в результате атаки беспилотника была повреждена инфраструктура теплоснабжающей организации.

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