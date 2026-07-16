Ранены три медика и пять мирных жителей: БПЛА ВСУ атаковали Горловку

Вооруженные формирования Украины продолжают наносить удары по мирным жителям Горловки и объектам городской инфраструктуры.
Глава городского округа Горловка Иван Приходько сообщил, что утром украинские боевики предприняли попытку атаки пассажирского автобуса с применением беспилотного летательного аппарата. Благодаря действиям водителя, который совершил своевременный маневр и ушел от удара, удалось избежать жертв. К счастью, пострадавших в этом инциденте нет.
Однако другие атаки привели к тяжелым последствиям. В Никитовском районе Горловки зафиксировано два случая ранений мирных жителей в результате атак дронов. В первом инциденте пострадали два человека, во втором – ранения получили тоже двое.
Еще одна мирная жительница пострадала от атаки дрона противника.
- В результате атаки БПЛА ВФУ в Горловке ранена мирная жительница, - сообщил Приходько.
Кроме того, украинские боевики нанесли удар по автомобилю скорой медицинской помощи. В результате атаки БПЛА были ранены три сотрудника скорой, а сам автомобиль получил повреждения.
Также в результате атаки беспилотника была повреждена инфраструктура теплоснабжающей организации.
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