Сражались на земле, воде и с помощью робототехники: Команда из ДНР заняла второе в окружном этапе ЮФО военно-патриотической игре «Зарница 2.0»

Команда из ДНР заняла второе в окружном этапе ЮФО военно-патриотической игре «Зарница 2.0». Фото: Минмол ДНР

Команда «ВОИН-Легион» из Донецкой Народной Республики заняла второе место в окружном этапе ЮФО военно-патриотической игре «Зарница 2.0», которая проходила в Волгоградской области на территории оборонно-спортивного лагеря «Авангард». Также ребята из Харцызска заняли призовые места в индивидуальных и командных испытаниях. Об этом «КП Донецк» сообщили в Министерстве молодежной политики ДНР.

Команда из ДНР заняла второе в окружном этапе ЮФО военно-патриотической игре «Зарница 2.0». Фото: Минмол ДНР

- Наши харцызские ребята — большие молодцы. Они доказали это делом и своими успехами. Второе место на окружном этапе, призовые места и победы в личных зачетах - это результат упорной работы, командного духа и веры в себя. Отдельно выделю и высокий уровень подготовки курсантов от инструкторов филиала Центра «ВОИН» в ДНР. За этим результатом - ранние подъемы, бесконечные тренировки, тысячи ошибок и дней, когда казалось, что ничего не получается. Но именно из таких мгновений рождаются большие достижения, - сказал министр молодежной политики ДНР Денис Шимановский.

Теперь ребятам из донецкого региона предстоит сразиться в финале игры.

Команда из ДНР заняла второе в окружном этапе ЮФО военно-патриотической игре «Зарница 2.0». Фото: Минмол ДНР

В Министерстве молодежной политики ДНР также рассказали подробнее про испытания, которые прошла команда из Харцзыска на окружном этапе игры.

В первый день ребятам предстояло пройти этап по выживанию в экстремальной среде, оборудовать и замаскировать позиции, выполнить нормативы по огневой подготовке, преодолеть испытания по РХБЗ, оказать первую помощь и провести эвакуацию условно пострадавшего. На второй день прошли индивидуальные испытания. И финал состоялся в третий день. Сражения проходили не только в условном населенном пункте, созданном на полигоне, но и на воде, и в воздухе за счет применения современной робототехники.

Команда из ДНР заняла второе в окружном этапе ЮФО военно-патриотической игре «Зарница 2.0». Фото: Минмол ДНР

Команда из ДНР заняла второе в окружном этапе ЮФО военно-патриотической игре «Зарница 2.0». Фото: Минмол ДНР

- Поздравляю вас, курсанты, с высоким уровнем результатов на окружном этапе. Все ваши успехи, победы — это показатель того, сколько сил и времени вы потратили на подготовку. Благодарю вас за самоотдачу и веру в наших инструкторов, - обратился к команде директор филиала Центра «ВОИН» в ДНР Александр Камышов.

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