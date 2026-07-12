За прошедшие сутки российские войска заняли более выгодные рубежи в ДНР Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшие сутки российские подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, активные боевые действия продолжаются в районах Красного Лимана, Святогорска и Щурово.

Противник понес существенные потери: они составили свыше 210 военнослужащих, три бронемашины, 15 автомобилей, одно артиллерийское орудие и одну станцию РЭБ.

Свои позиции также удалось улучшить подразделениям «Южной» группировки войск после нанесения ударов по бригадам ВСУ в районах Николайполья, Ижевки, Васильевской Пустоши, Николаевки, Алексеево-Дружковки, Веролюбовки и Ореховатки.

Потери противника на этом направлении составили до 215 солдат, а также танк, бронемашина, 33 автомобиля и одно артиллерийское орудие.

Группировка войск «Центр» улучшила свое тактическое положение, проведя серию атак на позиции ВСУ в районах Новоалександровки, Торского, Артема, Доброполья и Рубежного.

По информации Минобороны, украинские вооруженные формирования потеряли на этом участке более 335 военнослужащих, четыре бронемашины, десять автомобилей и три станции РЭБ.

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