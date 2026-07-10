Поддержка, доверие и практические навыки: Жители ДНР активно участвуют в федеральных проектах, организованных Обществом «Знание»

Завершен прием заявок на участие в проекте Знание.Наставники. Фото: Общество «Знание»

На участие в новом проекте Общества «Знание» для наставников поступило более 15 тысяч заявок со всех регионов страны. Особый интерес к конкурсу проявили представители нашего региона - зарегистрировались 294 педагога. Впереди их ждут конкурсные этапы, образовательные активности и встречи с экспертами.

- Проект «Знание.Наставники» проводится впервые, но уже объединил все регионы России. Такой интерес подчеркивает стремление педагогов к профессиональному развитию и поддержке наставничества, - говорит генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль. - Участие как опытных профессионалов, так и молодых специалистов демонстрирует, что знания и просвещение не имеют возрастных ограничений. Так, самому взрослому участнику проекта 84 года, а самым молодым специалистам - по 20 лет. Для Общества важно создать пространство, где наставники смогут представить свой опыт, получить поддержку и обменяться практиками, которые помогают детям и молодежи развиваться.

Около 75% заявок поступило от представителей школ, еще примерно 25% - от наставников организаций среднего профессионального образования. Самой востребованной стала номинация «Лучший наставник общеобразовательной организации» для учреждений с численностью обучающихся 501 и более человек.

- Многие участники проекта связывают наставничество с поддержкой, доверием, развитием у обучающихся самостоятельности и практических навыков. Для них важно помогать своим подопечным раскрывать потенциал, верить в свои силы и постепенно брать ответственность за собственное развитие, - рассказывают в Обществе «Знание». - При этом у каждой категории участников есть свой профессиональный акцент. Наставники педагоги говорят о работе, в которой ученик исследует, пробует, создает собственные проекты и видит результат своих усилий. Советники чаще связывают наставничество с реальными делами: социально значимыми инициативами, волонтерством и развитием активности. Для руководителей важно создание среды, в которой могут развиваться дети и педагоги.

По итогам конкурса будут определены лучшие наставники со всей страны. Более тысячи победителей получат денежное вознаграждение из призового фонда проекта, который составляет 80 млн рублей. Кроме того, 200 участников, показавших лучшие результаты, примут участие в очной образовательной программе в Центре знаний «Машук», где смогут обменяться опытом и лучшими практиками.

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