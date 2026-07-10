Ветеран СВО из ДНР Павел Мартыщенко победил в Чемпионате по профмастерству «Абилимпикс»

Павел Мартыщенко. Фото: «Защитники Отечества»

Чемпионат «Абилимпикс» в этом году собрал более 600 участников. Герои спецоперации из разных регионов страны соревновались по 21 востребованной специальности - среди них слесарь, сварщик, маляр, инструктор по адаптивной физической культуре, оператор БПЛА, повар и массажист.

- Благодаря «Абилимпиксу» герои сегодня имеют возможность раскрыть потенциал, увидеть новые траектории профессиональной реализации и обрести уверенность в будущем, - говорит статс секретарь - заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. - Для нас важно каждое направление, которое помогает защитникам находить себя в мирной жизни, обеспечивать семью, развиваться и оставаться востребованными в профессии.

По итогам конкурса в число победителей вошел представитель нашей республики - Павел Мартыщенко. Он стал лучшим в компетенции «Ремонт и обслуживание автомобилей».

Павел родом из села Октябрьское Тельмановского района. По образованию инженер автомеханик, до службы занимался фермерством. Весной 2014 года он активно участвовал в организации референдума о независимости ДНР. С февраля 2022 года встал на защиту Родины. В мае 2023 года во время штурма получил тяжелое ранение - осколок повредил глаз.

- Перед ранением мне удалось сбить несколько беспилотников. Затем последовал вражеский обстрел, и я был ранен. Все было как в тумане: то приходил в сознание, то терял его. Товарищи вытащили меня и доставили к месту, где мне оказали первую медицинскую помощь, - вспоминает Мартыщенко. - Последовал долгий путь реабилитации: госпиталь, помощь квалифицированных врачей, множество консультаций. К сожалению, спасти глаз так и не удалось. Также в руке и ноге осталось множество мелких осколков, которые невозможно извлечь.

Однако, несмотря на все трудности, мужчина не опустил руки. Он обратился в фонд «Защитники Отечества», где ему оказали содействие в оформлении всех необходимых документов и посоветовали принять участие в чемпионате «Абилимпикс».

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