Шанс проявить талант и ответственность: Семь проектов от ДНР получили гранты от Росмолодежи

Инициативы молодежи Республики будут реализованы. Фото: Росмолодежь

Подведены итоги первого сезона конкурса «Росмолодежь.Гранты». Он объединил молодых людей от 14 до 35 лет из самых разных регионов страны, включая Донбасс и Новороссию. Главным результатом стала поддержка 710 социально значимых проектов на общую сумму около 500 млн рублей, в их числе - семь от представителей нашего региона.

- В нашей стране живет много активных, способных молодых людей, которые стремятся делать жизнь в своих регионах еще лучше. Конкурс помогает поддерживать их инициативы - по вовлечению россиян в спорт и добровольчество, развитию науки и технологий, туризма, патриотическому воспитанию и многим другим направлениям. Грант - это и возможность реализовать свой талант и, безусловно, ответственность за результат, - сказал Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров отметил, что молодые авторы представляют уникальные социальные практики, которые позволяют решать приоритетные стратегические задачи и расширять спектр возможностей для самореализации молодежи.

- Мы, в свою очередь, готовы поддержать победителей на всех этапах реализации гранта, чтобы их проекты смогли выйти на качественно новый уровень, - подчеркнул Гуров.

Максимальную поддержку среди представителей ДНР получил Илья Чемис: на воплощение в жизнь его проекта «МузЛаб - студенческая репетиционная база» выделено 998 тысяч рублей. 950 тысяч рублей на реализацию проекта «Горизонт» получила Алина Емашова. А Полина Игнашевич выиграла 501 тысячу - на проведение «Приазовских игр 2027».

Также гранты получили: Валерия Прокопчук - 325 тысяч рублей на программу «Молодежный Кодекс», Александра Сытюк - 294 тысячи на проект «Город, который помнит», Оксана Иванчук - 153 тысячи на мастер классы по первой помощи и Анна Балакирева - 152 тысячи на марафон «ЭкоVместе».

- Для нас принципиально важно не просто быть в рейтинге, а показывать устойчивый рост вовлеченности молодежи в грантовую деятельность. ДНР - регион с огромным потенциалом, и наши ребята в который раз доказывают это на деле, - говорит первый замминистра молодежной политики республики Константин Комленок. - Сегодня мы развиваем инфраструктуру поддержки, усиливаем работу с наставниками и видим, как из года в год повышается качество грантовых проектов. Вся эта работа ведется благодаря национальному проекту «Молодежь и дети» и положительно влияет на развитие сферы социального проектирования и приток инвестиций на реализацию важных молодежных инициатив.

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