Снежному – развитие культуры, Донецку – деловой квартал: новые предложение ЕИПП

Благодаря генпланам ЕИПП города региона станут еще лучше Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты Единого института пространственного планирования (ЕИПП), разрабатывая генеральный план Снежного, предложили уделить особое внимание развитию сферы культуры. Согласно проекту, предполагается капитальный ремонт центра культуры и досуга «Северное» и размещение в нем тематического музея.

- Это позволит обеспечить населению равный доступ к досуговым и выставочным пространствам в непосредственной близости от места жительства, а также создать условия для сохранения материального, исторического и духовного наследия, - говорят в Институте. - Кроме того, реализация проекта обогатит культурную жизнь муниципального образования, сформирует культурную память и сделает историю доступной каждому.

В это же время проектировщики ЕИПП предложили создать в восточной части Донецка деловой квартал.

- Помимо строительства жилья, объектов образования и здравоохранения на территории, прилегающей к проспекту 301 й Донецкой дивизии и улице Прохоровской, планируется сформировать деловой квартал с общественной застройкой общей площадью более 86 тыс. кв. м, - рассказывают в ЕИПП. - Он разместится в непосредственной близости от предлагаемого образовательного кампуса и включает общественно выставочный центр и фуд молл, бизнес комплекс и гостиницу, комплекс административно офисных зданий с паркингом на 700 машино мест, а также физкультурно оздоровительный комплекс с бассейном на 300 мест.

В рамках проекта планировки предусмотрено активное развитие общественных пространств: появятся новые пешеходные и транспортные связи с будущим кампусом, будут обустроены веломаршруты и уютные зоны отдыха.

- Реализация проектных предложений в части развития общественной застройки позволит сформировать новый деловой кластер, создать более тысячи дополнительных рабочих мест, а также обеспечить жителей и студентов всей необходимой инфраструктурой в шаговой доступности, - отметили в Едином институте пространственного планирования.

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