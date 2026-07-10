Шефская помощь переросла в братскую поддержку: Регионы Северо-Западного федерального округа помогают вернуть к жизни сотни объектов в Донбассе и Новороссии

Регионы-шефы продолжают помощь в восстановлении ДНР Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В масштабной программе шефской помощи сегодня активно участвуют 80 регионов России, и весомый вклад в этот процесс вносят регионы Северо-Западного федерального округа.

Начиная с 2022 года, одиннадцать северных краев и областей взяли под свое крыло пострадавшие города и поселки Донбасса и Новороссии. За четыре года строители сдали в эксплуатацию более 900 различных объектов. Удалось восстановить и капитально отремонтировать 190 многоквартирных жилых домов, вернув в квартиры уют и безопасность.

Большие ресурсы были брошены на коммунальный сектор, который десятилетиями не видел ремонта: специалисты ввели в эксплуатацию более 300 объектов жилищно-коммунального хозяйства, среди которых обновленные инженерные сети, котельные и современные станции очистки воды.

Помимо этого, вторую жизнь получили около 300 важнейших социальных учреждений - больниц, школ, детских садов, спортивных комплексов и местных домов культуры, которые вновь стали центрами притяжения жителей. Также строители обновили порядка 40 административных зданий и благоустроили 20 общественных пространств, включая уютные парки, скверы и набережные.

Координирует работы Минстрой России, а чтобы стройка двигалась без сбоев, специалисты используют передовые технологии. Контроль за сроками и ходом работ ведется через цифровую автоматизированную систему Фонда развития территорий (АИС ФРТ). Сюда в режиме реального времени подрядчики и представители регионов-кураторов загружают актуальные данные с мест.

Генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин отметил, качественная аналитика играет роль.

- Качественный мониторинг и аналитика позволяют нам за цифрами видеть реальные изменения в наших исторических регионах. Во всех населенных пунктах, где работают регионы-шефы, в том числе и из Северо-Западного федерального округа, согласно данным только за 2025 год восстановлено свыше 1,9 тысячи объектов. И таким образом благодаря их помощи изменения коснулись порядка 2,6 миллиона человек.

Руководитель ведомства также подчеркнул, что внедрение информационной системы позволяет обрабатывать гигантские объемы данных. Это дает возможность строительному комплексу страны оперативно реагировать на любые изменения, вовремя корректировать планы и в первую очередь решать самые острые, приоритетные задачи.

Отдельного внимания заслуживает помощь Сант-Петербурга Мариуполю. Отношения городов-побратимов крепнут год от года по всем направлениям. За четыре года Петербург восстановил в приморской столице ДНР 56 объектов, включая школы и жилые дома. Также оказывается помощь местным аварийным службам в ремонте коммунальных сетей. В городе реконструируют больницы, оснащают их высокотехнологичным оборудованием.

Недавно губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провел в Смольном рабочую встречу с главой муниципального образования городского округа Мариуполь Антоном Кольцовым. Они обсудили создание технопарка на базе «Азовстали», цифровую трансформацию, развитие транспортных систем и подготовку кадров. Беглов также предложил наладить обмен специалистами и осенью провести в Мариуполе Дни петербургской культуры.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.