Кто отвечает за порядок во дворе: Руководитель Единого регфонда управления МКД ответил на насущные вопросы жителей

Фонд занимается уборкой и содержанием придомовых территорий, ремонтом домов и инженерных сетей. Фото: Минстрой ДНР

Вопросов у жителей накопилось немало, и руководитель Единого регионального фонда управления многоквартирными домами Евгений Смирнов подробно разъяснил, какие именно задачи решает фонд, а какие проблемы по-прежнему остаются в ведении местных городских администраций.

Границы ответственности разделены четко. Например, уборкой и содержанием придомовых территорий теперь занимается фонд. При этом Евгений Смирнов уточнил, что обслуживание этих площадей изначально не заложено в действующий тариф. Тем не менее организация нашла выход: с каждым муниципалитетом уже подписаны специальные соглашения. Работы ведутся строго в границах тех участков, которые раньше находились на балансе местных коммунальных предприятий. А вот асфальтирование и ремонт внутридворовых дорог и проездов по-прежнему остаются обязанностью городских властей.

На сегодняшний день в управление фонда передано 26 тысяч многоквартирных домов. Общий уровень их износа превышает 85 процентов. Более того, почти треть этого фонда сегодня просто непригодна для нормальной эксплуатации.

- Нам передали 26 тысяч домов. Порядка 9 тысяч из них являются домами барачного типа, блочной застройки, общежитиями или просто разрушены. Ждем постановления Правительства ДНР, чтобы вывести эти дома из-под нашего управления, - рассказал Смирнов.

В условиях тотального износа сетей организации приходится жестко расставлять приоритеты. Коммунальщики признаются, что сейчас вынуждены временно отказаться от косметического благоустройства в пользу ремонта жизненно важной инженерии. За полгода работы специалисты успели сделать огромный объем критически важной работы. Строители отремонтировали кровли на 855 многоэтажках, восстановив в общей сложности почти 300 тысяч квадратных метров покрытия. Также рабочие промыли системы отопления в 6018 домах, что составляет половину от запланированного объема подготовки к отопительному сезону.

При этом наводить порядок в самих подъездах или заделывать межпанельные швы коммунальщики тоже продолжают, но делают это точечно. Руководитель фонда призвал жителей проявлять инициативу и активнее выходить на связь со специалистами.

- Мы не сможем одномоментно отремонтировать все подъезды. Сейчас мы акцентируем внимание на самых проблемных вопросах - на кровлях и инженерных сетях. После этого перейдем к косметическим ремонтам. Несмотря на это, ремонты подъездов локально выполняются. Жильцы дома могут обратиться в филиал Управления МКД, чтобы внести подъезд в план ремонтных работ, - отметил исполняющий обязанности гендиректора.

Чтобы подать заявку на герметизацию швов или решить любую другую проблему с домом, жильцы обратиться в ближайший филиал организации. Для оперативной связи и консультаций в ДНР работает единый кол-центр, дозвониться в который можно по короткому номеру 20-20.

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