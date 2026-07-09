«Такие кадры нужны возрождающемуся Донбассу»: Завершилась программа профессиональной переподготовки победителей конкурса «Донбасс. СВОи Герои»

ДНР одной из первых в стране создала собственную программу для участников СВО. Фото: Сайт главы ДНР

Темы проектов участников программы касались переработки твердых коммунальных отходов, сокращения очередей в поликлиниках, представления ветеранов специальной военной операции в медиа, того, как дети из отдаленных поселков Республики могут приобщиться к робототехнике, а также других актуальных вопросов региональной повестки.

ДНР - один из первых в стране регионов, который создал собственную программу для участников СВО - по аналогии с президентским проектом «Время Героев».

Глава Республики Денис Пушилин, обращаясь к выпускникам обучающей программы, отметил, что Президент России Владимир Путин дал четкий ориентир: к работе в местной власти необходимо привлекать ветеранов специальной военной операции.

- Действительно, те, кто защищает Республику, кто прошел через самые тяжёлые испытания, кто привык отвечать за людей и за результат, должны участвовать и в мирном строительстве, - сказал Денис Пушилин.

Всего на участие в конкурсной программе поступило две тысячи заявок - это один из самых высоких показателей по всей России. Отбор проходил в несколько этапов. В итоге были определены 75 финалистов. А дальше началась большая работа. Учеба, встречи с наставниками, стажировки, изучение вопросов государственного и муниципального управления.

- Управлять муниципалитетом, отраслью или государственным учреждением невозможно только по учебнику. Здесь нужны характер, дисциплина, умение принимать решения и отвечать за них. И эти качества многие из вас показали еще на поле боя, сказал руководитель региона. -В ы защищали страну с оружием в руках, умеете работать в сложнейших условиях. Вы привыкли думать не только о себе, но и о тех, кто рядом. Именно такие кадры нужны возрождающемуся Донбассу,

Многие из победителей уже заняли управленческие должности. Участник СВО Алексей Черкашин, к примеру, возглавил Старобешевский муниципальный округ, Алексей Ковтун работает заместителем директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Республики, а Даниил Боровской руководит Донецким региональным отделением молодежной общероссийской организации «Российские студенческие отряды».

Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) Алексей Комиссаров пожелал победителям конкурса успехов на новом поприще.

- Для всех жителей нашей страны Донбасс - регион особый, он в нашем сердце. И те, кто попал на эту программу, это люди, которые на самом деле все уже доказали - своим мужеством, своими поступками. Президентская академия реализует такие программы практически во всех регионах нашей большой страны, но Донбасс - это особое место. Потому что здесь мы чувствовали невероятную вовлеченность руководства Республики, - сказал Алексей Комиссаров.

Также он отметил, что коллектив Президентской академии всегда будет оставаться на связи с выпускниками и оказывать им необходимую помощь.

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