В ДНР утвержден комплексный план по военно-патриотическому воспитанию

В ДНР состоялось заседание Межведомственного координационного совета по подготовке граждан к военной службе и военно-патриотическому воспитанию. Фото: ТГ/Толстыкина

В Донецкой Народной Республике состоялось заседание Межведомственного координационного совета по подготовке граждан к военной службе и военно-патриотическому воспитанию. Как сообщила заместитель Председателя Правительства региона Лариса Толстыкина, главной задачей встречи стало обсуждение путей создания единой и эффективной системы подготовки подрастающего поколения к служению Отечеству. Участники заседания подчеркнули, что эта работа не должна ограничиваться разовыми акциями, а требует тесного и постоянного взаимодействия органов государственной власти, учебных заведений, общественных организаций и профильных патриотических клубов.

В ходе встречи были детально рассмотрены ключевые вопросы допризывной подготовки. Особое внимание члены совета уделили качеству медицинского освидетельствования новобранцев, а также обучению молодых людей востребованным военно-учетным специальностям на базе региональных отделений ДОСААФ России. Эксперты отметили важность внедрения современных практико-ориентированных форм обучения молодежи, отвечающих современным реалиям.

Главным итогом заседания стало утверждение комплексного долгосрочного плана работы по военно-патриотическому воспитанию и подготовке граждан к военной службе, рассчитанного до 2036 года. Важным нововведением стало включение в этот стратегический документ программ обучения допризывной молодежи и призывников основам применения БПЛА, а также основам инженерной подготовки. Данные занятия будут организованы на базе специализированного Центра «ВОИН».

- Продолжаем формировать современную и содержательную систему военно-патриотического воспитания, ориентированную на подготовку молодежи к защите Отечества и служению своей стране, - сказала Толстыкина.

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