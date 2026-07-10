Российские войска смогли продвинуться на ряде направлений в ДНР Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшие сутки российские войска смогли продвинуться на ряде направлений в ДНР. Успешные удары по живой силе и технике противника позволили им занять более выгодные рубежи и укрепить позиции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, бойцы группировки войск «Запад» атаковали ВСУ в районе Щурово.

В Красном Лимане военные 67-й мотострелковой дивизии 25-й армии завершают зачистку города от разрозненных групп противника - в частности, подразделений 60-й механизированной бригады ВСУ и 120-й бригады территориальной обороны.

В ходе боев были уничтожены более 15 украинских солдат, один автомобиль и шесть наземных роботизированных комплексов.

Всего в зоне ответственности группировки «Запад» противник понес существенные потери, лишившись за сутки более 210 своих солдат, трех бронемашин, 16 автомобилей, двух артиллерийских орудий, боевой машины РСЗО «Град» и двух станций РЭБ.

На другом направлении подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, проведя серию атак на позиции ВСУ в районах Алексеево-Дружковки, Веролюбовки, Николаевки и Ореховатки.

В результате противник потерял более 175 военнослужащих, четыре бронемашины, 13 автомобилей и одно артиллерийское орудие.

Существенные успехи достигнуты и группировкой войск «Центр». После нанесения огневого поражения силам ВСУ в районах Святогоровки, Доброполья, Новониколаевки, Грузского, Новофедоровки, Сергеевки и Шиловки российские подразделения улучшили свое тактическое положение.

Потери украинских вооруженных формирований на этом направлении составили более 325 военнослужащих, две бронемашины, 12 автомобилей и три арторудия.

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