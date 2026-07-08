Студенты из Индии будут обучаться в Шахтерском колледже кино и телевидения

Глава Шахтерского округа Александр Шатов встретился с представителями киностудии «Донфильм». Фото: Администрация Шахтерского округа

Студенты из Индии смогут обучаться в Шахтерском колледже кино и телевидения имени А.А. Ханжонкова. Такие амбициозные планы были озвучены на встрече главы Шахтерского муниципального округа ДНР Александра Шатова с представителями Донецкой народной киностудии «Донфильм».

Стороны обсудили перспективы совместной работы и дальнейшее развитие кинематографа на территории округа. Александр Шатов подчеркнул, что в Шахтерском округе сформирована уникальная база для развития киноиндустрии. Здесь расположен единственный в Республике колледж кино и телевидения, работает центр документального кино «Форпост», который был открыт по инициативе Министерства культуры РФ при поддержке Фонда Кино. Кроме того, в планах - создание школы креативных индустрий.

- Все это создает идеальные условия для развития кинематографа, - заявил Шатов.

В Шахтерске расположен единственный в ДНР колледж кино и телевидения. Фото: «Россия - страна возможностей»

Ярким подтверждением тому стал первый Донецкий международный кинофестиваль, который был организован киностудией «Донфильм» и прошел в Шахтерске осенью 2025 года. По словам главы округа, это событие наглядно подтвердило правильность выбранного вектора развития.

Дальнейшее сотрудничество предполагает выход на международный уровень. В числе приоритетных направлений - взаимодействие с Индией, входящей в состав БРИКС. Речь идет как о реализации совместных проектов, так и об организации обучения индийских студентов в Шахтерском колледже кино и телевидения имени А.А. Ханжонкова.

Напомним, ранее сообщалось, что в Шахтерском колледже кино и телевидения создадут школу креативных индустрий. Площадка станет пространством для подготовки специалистов творческих профессий нового поколения. Школа будет состоять из 6 студий: звукорежиссуры и звукового дизайна, фото- и видеопроизводства, анимации и 3D графики, дизайна, электронной музыки, а также интерактивных цифровых технологий.

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