Площади засеяны, семена - высокого качества: Аграрии ДНР подвели итоги ярового сева в 2026 году

Несмотря на непростые погодные условия, аграрии смогли выполнить план и заложить основу для будущего урожая. Фото: «Донецкий» филиал Россельхозцентра

В ДНР подвели итоги посевной кампании: сельхозпредприятия и фермерские хозяйства Республики засеяли яровыми культурами 212,2 тысячи гектаров полей. Несмотря на непростые погодные условия, аграрии смогли выполнить план и заложить основу для будущего урожая.

Несмотря на непростые погодные условия, аграрии смогли выполнить план и заложить основу для будущего урожая. Фото: «Донецкий» филиал Россельхозцентра

Среди ранних яровых зерновых и зернобобовых культур ключевой культурой этого сезона стал ячмень. Аграрии высеяли 7,6 тысячи тонн семян. На втором месте по популярности стал горох, под который отвели почти 2,5 тысячи тонн посевного материала. Кроме того, в регионе посеяли яровую пшеницу, просо и нут - востребованность этой культуры в ДНР продолжает расти.

Значительную часть посевных площадей заняли технические культуры - они размещены на 148,8 тысячи гектаров. Традиционно лидером здесь остается подсолнечник: в этом году под него выделили 145 тысяч гектаров, а объем высеянных семян составил 0,73 тысячи тонн. Еще одной важной культурой стала кукуруза - ей засеяны почти 13 тысяч гектаров (0,23 тысячи тонн семян).

Постепенно увеличиваются и площади под кормовые культуры: в 2026 году они составили 10,4 тысячи гектаров, что отражает растущие потребности животноводческой отрасли региона.

Высокое качество посевного материала подтвердили специалисты «Донецкого» филиала Россельхозцентра: кондиционность проверенных партий семян достигла 100%. Это важный фактор, который напрямую влияет на всхожесть и будущий урожай.

Несмотря на непростые погодные условия, аграрии смогли выполнить план и заложить основу для будущего урожая. Фото: «Донецкий» филиал Россельхозцентра

При этом сев проходил в сложных погодных условиях: в апреле и мае жаркие дни нередко сменялись прохладной и дождливой погодой, а ночью фиксировались возвратные заморозки. К счастью, эти колебания не нанесли ущерба посевам.

- Сейчас на Донбассе установилась жаркая погода, в почве достаточно влаги, а значит, аграрии могут рассчитывать на достойный урожай, - заявили в Россельхозцентре.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР аграриев обеспечат ГСМ в период уборки урожая. В Донецкой Народной Республике готовятся к уборочной кампании.

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