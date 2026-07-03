Сказочные квесты по QR-кодам, автограф от Бабы-Яги и подарки для всех: Лето в Донецком ботаническом саду стало по-настоящему сказочным

Избушка на курьих ножках ждет посетителей. Фото: t.me/botsad_donetsk

Лето в Донецком ботаническом саду стало по-настоящему сказочным: здесь снова распахнула свои двери «Библиотека Бабы-Яги». Избушка на курьих ножках, ставшая одним из самых необычных уголков ботсада, вновь ждет посетителей - и детей, и взрослых.

Избушка на курьих ножках ждет посетителей. Фото: t.me/botsad_donetsk

В этом году Баба-Яга решила не просто принимать гостей, а устроить для них настоящее приключение. С помощью QR-кодов каждый желающий сможет пройти серию сказочных испытаний - совсем как в настоящей волшебной истории. За старания и смекалку гостей ждет особый приз: заветный автограф самой Бабы-Яги, а еще - небольшой подарок.

Но «Библиотека Бабы-Яги» - это не только квест и сюрпризы. В избушке собраны любимые книги самой популярной героини русских народных сказок. Здесь можно уютно устроиться и погрузиться в знакомые с детства истории.

Избушка на курьих ножках ждет посетителей. Фото: t.me/botsad_donetsk

- Но самое главное - насладиться красотой Донецкого ботанического сада, провести познавательно время на свежем воздухе всей семьей, этим летом вновь возможно будет вместе с добрыми и мудрыми книгами, - говорят организаторы.

Отметим, что впервые «Библиотека Бабы-Яги» открылась прошлым летом и сразу полюбилась посетителям. Проект стал возможен благодаря сотрудничеству Донецкого ботанического сада и Республиканской библиотеки для детей имени С.М. Кирова.

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