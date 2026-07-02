К 2045 году Макеевка получит тысячи новых рабочих мест и миллионы квадратных метров застройки

В городе модернизируют существующие мощности и запускают новые производства. Фото: vk.com/club238859079

Макеевка уверенно выходит на новый уровень экономического развития, и ключевую роль в этом процессе играют резиденты свободной экономической зоны (СЭЗ). Об этом заявила временно исполняющая полномочия главы городского округа Юлия Иванова.

СЭЗ, созданная по решению Президента России в июне 2023 года и действующая до 2050 года, дает предприятиям Донбасса и Новороссии серьезные преференции. Среди них - льготная аренда земли, десятилетнее освобождение от налога на имущество и другие стимулы, которые позволяют компаниям активнее модернизировать производство и внедрять современные технологии.

Уже сегодня в статусе резидентов СЭЗ работают 19 крупных предприятий Макеевки. В их числе - Макеевский металлургический завод, «Горняк-95», «Трансуглесервис» и «Продукты Донбасса». Результаты работы резидентов наглядно демонстрируют эффективность льготного режима. Так, за это полугодие макеевские металлурги выпустили более 145,9 тысячи тонн основной продукции, а филиалы «ЮГМК» последовательно обновляют производственные мощности.

В городе модернизируют существующие мощности и запускают новые производства. Фото: vk.com/club238859079

Ощутимые изменения происходят и в других отраслях. Предприятие «Продукты Донбасса» за три года полностью заменило оборудование, открыло новый цех и расширило ассортимент, что положительно сказывается на логистике.

В городе модернизируют существующие мощности и запускают новые производства. Фото: vk.com/club238859079

Макеевский кабельный завод существенно нарастил номенклатуру - сейчас в линейке представлены более 14 видов продукции. Это укрепляет экспортный потенциал предприятия и позволяет ему расширять географию присутствия: уже открыты филиалы и склады в Ростове-на-Дону, Одинцово, Санкт-Петербурге и Волоколамске.

В городе модернизируют существующие мощности и запускают новые производства. Фото: vk.com/club238859079

Инвестиционная активность в городе продолжает расти. Например, завод метизных изделий закупил современное оборудование для производства проволоки, благодаря чему удалось создать 35 новых рабочих мест. При этом предприятие обеспечивает потребителей качественной продукцией по доступным ценам.

В городе модернизируют существующие мощности и запускают новые производства. Фото: vk.com/club238859079

Перспективы развития Макеевки закреплены в новом генеральном плане до 2045 года. Документ предусматривает создание 8,5 тысяч рабочих мест, запуск индустриального парка для машиностроения и производства стройматериалов, строительство асфальтобетонного завода, предприятия по выпуску автодеталей и завода модульных конструкций. Кроме того, Инвестиционный комитет ДНР уже одобрил 9 масштабных проектов, среди которых - строительство жилкомплексов, АЗС и бассейна.

К 2045 году объемы жилищного строительства в городе должны достичь 2,5 миллиона квадратных метров, а нежилой застройки - 4,1 миллиона квадратных метров. При этом соотношение застройки изменится: доля нежилых объектов составит 40%, жилых - 60%.

- Макеевка открыта для бизнеса и инвесторов, предлагая земельные ресурсы, льготы СЭЗ и главное - стремление к новой жизни и созидательному труду, - подчеркнула Юлия Иванова.

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