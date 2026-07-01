В Донецке простились с командиром отделения МЧС, погибшим при атаке БПЛА

В Донецке провели в последний путь трагически погибшего командира отделения 10-й пожарно-спасательной части Владимира Голованова. Фото: max.ru/mchsdnr

В Донецке провели в последний путь командира отделения 10-й пожарно-спасательной части Владимира Голованова, трагически погибшего в результате атаки украинского беспилотника. Церемония прощания прошла в подразделении, где он служил, в присутствии сотрудников и руководства ГУ МЧС России по ДНР, а также родных и близких Владимира.

В Донецке провели в последний путь трагически погибшего командира отделения 10-й пожарно-спасательной части Владимира Голованова. Фото: max.ru/mchsdnr

Владимиру Голованову был 51 год, 30 из которых он посвятил службе в пожарной охране. В МЧС его ценили как надежного профессионала и отзывчивого человека, всегда готового поддержать коллег.

В Донецке провели в последний путь трагически погибшего командира отделения 10-й пожарно-спасательной части Владимира Голованова. Фото: max.ru/mchsdnr

Трагедия произошла 30 июня в Кировском районе Донецка. Пожарный расчет, в составе которого был Владимир Голованов, прибыл на ликвидацию пожара, возникшего после удара БПЛА. Во время тушения произошел повторный налет беспилотников противника. Командир отделения и трое его сослуживцев получили ранения. Несмотря на усилия медиков, Владимир скончался в больнице от полученных травм.

В Донецке провели в последний путь трагически погибшего командира отделения 10-й пожарно-спасательной части Владимира Голованова. Фото: max.ru/mchsdnr

- Его утрата - огромная трагедия для всех нас. Он был настоящим примером профессионализма, преданности делу и человеческих качеств, - отметил глава регионального ведомства Дмитрий Костямин.

В Донецке провели в последний путь трагически погибшего командира отделения 10-й пожарно-спасательной части Владимира Голованова. Фото: max.ru/mchsdnr

Руководство и коллектив МЧС России по ДНР выражают глубокие соболезнования семье и близким Владимира Голованова.

В Донецке провели в последний путь трагически погибшего командира отделения 10-й пожарно-спасательной части Владимира Голованова. Фото: max.ru/mchsdnr

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Беспилотник ВСУ атаковал пожарный автомобиль в ДНР

В ДНР спасатели попали под удар БПЛА ВСУ по пути следования к месту пожара (подробнее)