В случае ранения, травмы или контузии военнослужащие и сотрудники МВД получат в качестве компенсации три миллиона рублей. Фото: Архив ТГ/Анастасия Селиванова

В Народном Совете приняли новый региональный закон о выплатах, которые положены в случае ранения или гибели военнослужащих и сотрудников МВД в ДНР в 2026 году.

ВЫПЛАТЫ В СЛУЧАЕ РАНЕНИЯ ИЛИ ГИБЕЛИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И СОТРУДНИКОВ МВД В ДНР В 2026 ГОДУ: КАКОЙ РАНЬШЕ ДЕЙСТВОВАЛ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ

Напомним, что ранее в ДНР компенсация за ранение или гибель военнослужащих и сотрудников МВД выплачивалась на основании Указа Главы ДНР № 53 от 7 марта 2022 года «О предоставлении социальных гарантий отдельным категориям лиц из числа защитников Донецкой Народной Республики и членам их семей».

После принятия ДНР в состав Российской Федерации в 2022 году был установлен трехлетний переходный период, когда продолжали действовать нормативные правовые акты ДНР.

1 января 2026 года переходный период был завершен, и действие Указа Главы ДНР № 53 прекращено. Взамен в Министерстве труда и социальной защиты ДНР разработали проект нового регионального закона, который и был принят Народным Советом 19 июня 2026 года.

- Закон разработан с целью установления мер социальной поддержки военнослужащим ДНР и сотрудникам органов внутренних дел ДНР в виде единовременной компенсационной выплаты за вред жизни и здоровью, причиненный в результате агрессии Вооруженных Сил и вооруженных формирований Украины на территории республики, – заявил на заседании Народного Совета министр труда и социальной защиты ДНР Алексей Исаев.

ВЫПЛАТЫ В СЛУЧАЕ РАНЕНИЯ ИЛИ ГИБЕЛИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И СОТРУДНИКОВ МВД В ДНР В 2026 ГОДУ: КАКУЮ КОМПЕНСАЦИЮ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ НОВЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЗАКОН

Закон ДНР № 298-РЗ от 19 июня 2026 года «О социальной защите отдельных категорий граждан, пострадавших от агрессии Вооруженных Сил и вооруженных формирований Украины» устанавливает выплаты в таких размерах:

- 3 000 000 рублей – военнослужащим ДНР, получившим увечье (ранение, травму, контузию) в результате содействия выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР в период с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2022 года;

- 5 000 000 рублей – членам семей военнослужащих ДНР, погибших (умерших) в результате содействия выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР в период с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2022 года;

- 3 000 000 рублей – сотрудникам органов внутренних дел ДНР, получившим увечье (ранение, травму, контузию) в результате агрессии Вооруженных Сил и вооруженных формирований Украины при исполнении служебных задач в период с 24 февраля 2022 года до их увольнения;

- 5 000 000 рублей – членам семей сотрудников органов внутренних дел ДНР, погибших (умерших) в результате агрессии Вооруженных Сил и вооруженных формирований Украины при исполнении служебных задач в период с 24 февраля 2022 года до их увольнения.

Кроме того, Законом № 298-РЗ определены условия и порядок назначения и выплаты единовременной компенсации. Вопросами выплат будет заниматься Министерство труда и социальной защиты ДНР, которое должно в течение 3 месяцев со дня вступления в силу закона принять соответствующие нормативные правовые акты.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Какие выплаты получат пострадавшие от обстрелов ВСУ мирные жители в ДНР в 2026 году: принят новый региональный закон

В Народном Совете приняли новый региональный закон о выплатах, которые получат пострадавшие от обстрелов ВСУ мирные жители в ДНР в 2026 году (подробнее)