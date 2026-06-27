Команда «Розы Донбасса», (7 класс) и руководитель учитель географии Ольга Козорез. Фото: Личный архив

В ДНР продолжается подготовка к переходу на экономику замкнутого цикла. Размещены спецконтейнеры для сбора пластиковых бутылок (их перерабатывают и используют в качестве добавок в строительстве). И это только первый шаг.

Однако, власти ДНР уделяют особое внимание подрастающему поколению. Внедрять раздельный сбор мусора, как и во всем мире, лучше начинать с самых юных граждан.

Добрым делам нужно учиться с малых лет

- Когда раздельный сбор мусора станет, буквально частью обычного обихода, мы в этом плане шагнем, как бы экстремально не звучало, в следующий век, - пояснил кандидат медицинских наук, психотерапевт Виктор Смирненко. - В игровой форме увлечь ребят — это огромный труд педагогов и организаторов. Нашим детям, которые выросли не зная мирного неба, особенно важно чувствовать, что они делают важное дело. Эти ребята рано повзрослели, некоторые спасали жизни своих родных при пожарах, обстрелах. То, что прививается им с детства — очень важно. Ведь через несколько лет они будут учить уже своих детей бережному отношению к природе, любви к ближнему.

«Экотрекер зелёных привычек» внедрили, что называется по полной программе, ученики школы №60. Экотрекер - это часть национального проекта «Экологические благополучие». Такая инициатива набирает популярность во всех городах Большой России.

Существует экотрекер в формате чат бота «Вконтакте». Отказаться на день от машины, сдать макулатуру, убрать мусор на берегу, посадить дерево и прочее — если ввести информацию, он помогает человеку понять, что тот совершает важное дело.

Подросток фиксирует результат, шлет фото подтверждение в чат бот, и ему начисляют

«экобаллы». За обычные отметки дают 1 балл, за задания с фото — 10 баллов.

- Баллы идут в личный рейтинг и в рейтинг твоего региона. Самые активные могут выиграть призы, а города лидеры — получить премию «Самый эко активный город», - поясняют организаторы.

Высаживаем сад. Фото: Личный архив

Учатся и побеждают

Одни из самых активных участников — ребята из школы №60 Донецка. В игровой форме ученики не только получают знания, соревнуются, но и познают главное: экология — это про человечность, любовь и бережное отношение к тому, что нас окружает. Что только не делают ребята! Высаживают саженцы, спасают синичек, изучают мир растений Донецкого ботсада. Кстати, самого крупного в Европе. Всего и не перечислить. Только в Республиканской природоохранной акции «ЭкоËлочка-2025» школьники получили 5 победных мест.

Делаем поделки. Фото: Личный архив

- Главное — это глаза ребят, - говорит Виктор Смирненко. - Они не могут обманывать. Если этот маленький человечек воодушевлен, это сразу видно. Значит, вырастет достойным.

Об одном из интересных проектов «Экотрекера» - Республиканском конкурсе «Изменение климата глазами ребенка», рассказала учитель русского языка и литературы школы №60 Наталья Каленская.

- В конкурсе приняли участие две команды: «Звездочки», (5 класс) руководителем была я. Команда подготовила коллекцию различных шляп из подручных материалов, бывших в употреблении. Самая большая шляпа - «Шляпа волшебника» в технике папье- маше. Самая маленькая- «Шляпка- малышка» из коробочки от духов и упаковки от цветов. Самая нежная «Весеннее дыхание» : оформлена упаковочной бумагой, украшена сухоцветами и лентами. Самая оригинальная - «Кошечка- красотка». Украшена ушками из проволоки и бантиками, - рассказывает Наталья Каленская.

Шляпка - кошка. Фото: Личный архив

Шляпа волшебника. Фото: Личный архив

Самая маленькая шляпка. Фото: Личный архив

Шляпка - настроение. Фото: Личный архив

Вторая команда «Розы Донбасса», (7 класс), руководитель учитель географии Ольга Козорез. Команда представила коллекцию вечерних нарядов из старых книг, обёрток от цветов и пакетов от корма для животных.

Самый нежный наряд- «Розовое облако». Состоит из юбки и топа в виде лепестков розы. Образ дополняют обруч и браслет с розочкой, а также туфельки с розами. Материал - упаковка от букетов

Наряд "Шахтерская дочь"- это платье из старых книг, которые были сданы в макулатуру.

Образ дополняет удобная обувь - лодочки и кепка, ведь шахтерская дочь - это активная и целеустремленная спортивная девочка, которой все же присущ девичий романтизм.

Самый ароматный образ «Мандариновый рай». Платье и шляпа созданы из пакетов от корма животным, украшены розами из засушенных корок от цитрусовых.

Такая вот высокая мода. Фото: Личный архив

Надеемся, что ребята и дальше будут радовать нас креативными идеями.

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