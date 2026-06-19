Лето больших дел: В ДНР стартовал новый сезон Российских студотрядов

Новый сезон Студотрядов стартовал. Фото: Правительство ДНР

В этом году более одной тысячи студентов республики будут трудоустроены по более чем десяти направлениям деятельности Российских студенческих отрядов (РСО), в том числе по строительным, педагогическим, сервисным и производственным. Это станет одним из самых масштабных показателей за всю историю развития движения в регионе.

- Сегодня мы видим энергичную, талантливую и целеустремленную молодежь, которая готова брать на себя ответственность, приобретать новые навыки и своим трудом приносить пользу обществу, - говорит председатель Правительства ДНР Андрей Чертков. - Студенческие отряды уже давно стали настоящей школой жизни, где закладываются основы профессионализма, лидерства и взаимовыручки. Именно здесь молодые люди учатся работать в команде, принимать важные решения и достигать поставленных целей.

Первый замминистра молодежной политики республики Михаил Фролов отметил, что за годы своей работы студенческие отряды доказали, что являются важной площадкой для профессионального и личностного становления молодежи.

- Здесь формируются навыки, востребованные в любой сфере деятельности: ответственность, дисциплина, умение работать в коллективе и достигать поставленных результатов. Эти ценности остаются основой студотрядов региона, - сказал Фролов.

Трудовой сезон открывает перед молодежью широкие возможности для получения практического опыта, совершенствования профессиональных навыков и реализации своего потенциала. Участники студотрядов будут работать на разнообразных объектах и в проектах, применяя знания на практике, осваивая новые компетенции и внося вклад в развитие экономики и социальной сферы республики.

- Студенческие отряды дают ребятам возможность попробовать себя в настоящей работе - в разных сферах и в разных условиях, - рассказывает руководитель Донецкого регионального отделения РСО Даниил Боровской. - Это не учебная практика, а реальное дело, где важно уметь работать ответственно и доводить задачи до конца. Такой опыт помогает лучше понять профессию и сделать уверенный шаг в будущее.

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