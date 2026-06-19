Учимся говорить делами: В Донецке прошла встреча «ПолитЗавода»

Лектор Российского общества «Знание» рассказала будущим политикам ДНР о важности имиджа и личного бренда. Фото: Общество «Знание»

Российское общество «Знание» продолжает проводить в нашем регионе лекции на самые разные темы - от микробиологии и физики до развития гибких навыков. Так, в рамках проекта «ПолитЗавод» перед активистами движения «Молодая Республика», студентами и представителями работающей молодежи выступила доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, кандидат экономических наук, социальный технолог Мария Широ. Она рассказала будущим политикам республики о тонкостях формирования имиджа и личного бренда.

- Участники узнали, как выстраивать доверительные отношения с аудиторией и почему в современном мире аутентичность и системность играют ключевую роль в достижении успеха, - рассказали «КП» в Обществе «Знание».

В ходе лекции Мария Широ подчеркнула, что имидж политика - мощный инструмент «мягкой силы», а личный бренд, в свою очередь, помогает установить прочную связь с избирателями.

- Лектор разобрала, как эволюционирует образ политика на разных этапах его карьеры, и как СМИ и цифровые платформы влияют на восприятие политической фигуры. В качестве яркого примера участники рассмотрели трансформацию образов известных политиков, в том числе глав государств, - говорят в организации. - Молодые люди Донбасса получили практические советы по построению личного бренда. Мария Широ обратила внимание и на возможные риски: каждое публичное действие формирует репутацию, поэтому важно быть осторожными, проверять факты и избегать эмоциональных заявлений.

Для тех, кто только начинает свой путь в политике, лектор предложила конкретные шаги: провести аудит своих социальных сетей, завести канал для демонстрации своих дел и планов, а также регулярно проводить личные приемы, освещая свою деятельность.

- Эти знания помогут молодому активу своевременно применять конкретные технологии и служить во благо ДНР и России в целом, - отметила Мария Широ.

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