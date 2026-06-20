«Под звуки канонады» и «Песни России»: Учреждения культуры ДНР участвуют в масштабных проектах

Донецкий республиканский академический театр кукол выступил в Центральном Доме Российской Армии. Фото: Минкульт ДНР

В рамках музыкально-патриотического проекта «Поет Россия - Армии Победу» артисты Донецкого театра кукол представили концерт «Под звуки канонады». Зрителями программы, состоящей из чтецких, пластических, вокальных, вокально-инструментальных и, конечно же, кукольных номеров, стали военнослужащие ВС РФ и члены их семей, а также гражданский персонал Минобороны.

- Постановка «Под звуки канонады» особенная для нас, - говорит директор и художественный руководитель Донецкого республиканского академического театра кукол Ольга Арутинова. - В первую очередь мы говорим о героях, которые на СВО, которые нас защищают, но есть еще те, кто находится в тылу, и они тоже включены в защиту своей Родины. Мы рискнули, и зрителю понравилось. В Москве эту постановку приняли очень хорошо, у нас появилось много друзей - простых людей, жителей Москвы, которые приглашают нас выступить с этим спектаклем.

Тем временем заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс» впервые стал участником масштабного XX Всероссийского фестиваля-марафона «Песни России», автором и художественным руководителем которого является народная артистка РФ Надежда Бабкина.

- Гастрольный график ансамбля в рамках фестиваля расписан на целый месяц и охватывает три региона Центральной России, - рассказывают в Министерстве культуры ДНР. - С 4 по 10 июня коллектив выступал в Калужской области, с 14 по 24 июня концерты проходят во Владимирской области, а завершится марафон в Ярославской области 6 июля. Помимо благотворительных концертов в крупных городах и райцентрах, программа включает в себя мастер-классы и творческие встречи.

Генеральный директор и художественный руководитель ансамбля «Донбасс» Ольга Горячева отметила, что для артистов огромная честь представлять свой регион на таком уровне.

- Произведения, которые прозвучат на этом фестивале, - больше, чем просто песни и мелодии. В них - голос русского народа, его история, его уникальная культура. И мы с огромной радостью представим вниманию зрителей наши самые яркие номера, в которых раскрывается облик многонационального донецкого края со всем богатством его традиций, живой связью времен и силой несгибаемого духа, - сказала Горячева.

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