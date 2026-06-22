Ветераны боевых действий из ДНР создают социально значимые проекты

Наталья Кучеренко разработала социально значимый проект. Фото: личный архив

Наталья Кучеренко встала на защиту Донбасса в 2016 году. В легендарный донбасский батальон «Сомали» ее пригласил комбат Михаил Толстых с позывным «Гиви» - в мирное время она была его руководителем на предприятии «Силур». Сначала женщина стала помощником замполита, после - замполитом, и девять лет не изменяла родному подразделению.

В прошлом году Наталья уволилась из армии в звании гвардии старшего лейтенанта, но продолжила служить родному региону и стране. Кучеренко решила принять участие в кадровой программе «Донбасс. СВОи Герои» и дошла до финала конкурса.

- Девять лет ты морально, эмоционально, психологически и физически живешь на передовой - и вот уходишь на гражданку, в никуда, - рассказывает она. - А у тебя еще куча энергии, у тебя еще куча опыта, у тебя еще есть масса всего для того, чтобы принести какую-то пользу. И конкурс, я считаю, дает перспективу работы, которая будет приносить удовольствие мне и, соответственно, людям, которым я буду помогать.

Свою стажировку Наталья проходит в филиале фонда «Защитники Отечества» под руководством наставника - руководителя организации Марины Соловаровой. В ходе конкурса Кучеренко разработала социально значимый проект по адаптации жилых помещений для ветеранов с инвалидностью.

- Мой проект посвящен инвалидам-колясочникам, в частности - адаптации для них жилья, - говорит Наталья. - Мне близка эта тема, я по роду службы много занималась ранеными. Моя инициатива получила развитие и поддержку со стороны руководства фонда.

Тем временем ветеран ополчения, финалист кадрового конкурса «Донбасс. СВОи Герои» Александр Шестаков разработал проект, посвященный профилактике терроризма и экстремизма среди молодежи.

- Мой проект направлен на то, чтобы предпринять ряд шагов, которые позволят изначально со школьного возраста объяснить, что надо быть патриотом, не нужно идти на поводу у противника и совершать уголовно наказуемые действия, - говорит Шестаков. – Концепция уже есть: начинать со школ, либо вводя эту тему в урок мужества, либо отведя новый урок, привлекая специалистов, психологов, силовиков - тех, кто имеет опыт, показывая на примере не только в теории, но и на практике, а также работая через социальные сети.

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