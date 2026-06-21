Хронические заболевания не пройдут незамеченными: Больницы ДНР оснащены всем необходимым для диспансеризации

Проходить диспансеризацию нужно регулярно. Фото: Минздрав ДНР

В Минздраве ДНР подчеркивают, что регулярная диспансеризация помогает своевременно выявлять хронические неинфекционные заболевания. Среди них - патологии сердца и сосудов, сахарный диабет, онкологические заболевания и болезни дыхательной системы, которые становятся причиной 75% летальных исходов в стране.

- Диспансеризация - это комплексный медицинский осмотр, который позволяет оценить общее состояние здоровья человека, - отмечают в Минздраве ДНР. - В рамках этого обследования можно выявить основные факторы риска и, что особенно важно, обнаружить серьезные заболевания на самых ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно.

5 ВЕСКИХ ПРИЧИН, ПОЧЕМУ СТОИТ ПРОЙТИ МЕДОСМОТР

Ранняя диагностика онкологических заболеваний: Скрининговые процедуры в рамках диспансеризации (такие как маммография, ПАП-тест, анализ на ПСА и другие) нацелены на выявление рака на I–II стадиях. На этих стадиях шансы на успешное лечение онкологии значительно возрастают.

Профилактика хронических болезней: Регулярное обследование помогает выявить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний (инфаркт, инсульт), сахарного диабета и других хронических состояний. Понимание ваших индивидуальных рисков позволяет своевременно принять меры для их предотвращения.

Контроль ключевых показателей здоровья: Диспансеризация дает точную информацию о таких важных маркерах, как артериальное давление, уровень холестерина и сахара в крови. Регулярный мониторинг этих показателей критически важен для поддержания здоровья в любом возрасте.

Экономия времени и денег: Лечение запущенных болезней - это длительный и дорогостоящий процесс. Диспансеризация занимает всего один–два дня в году и проводится бесплатно по полису ОМС. Это самая выгодная и надежная инвестиция в ваше здоровье.

Персональные рекомендации от врача: По итогам комплексного обследования терапевт предоставит вам индивидуальные рекомендации по питанию, физической активности и отказу от вредных привычек, разработанные с учетом именно ваших показателей и состояния здоровья.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ

Чтобы пройти диспансеризацию, нужно обратиться в поликлинику по месту жительства или прикрепления - там подскажут порядок действий и назначат необходимые исследования. Также это можно сделать по телефону колл-центра: 1-500.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.