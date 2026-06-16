«Саур-могила» получила статус объекта культурного наследия

Правительство России утвердило перечень объектов культурного наследия, которые теперь официально закреплены в реестре как объекты федерального значения. В этот список вошло 27 знаковых объектов, расположенных в нашем регионе.

Среди них - место, которое являются символами нашей памяти, мужества и культурного богатства - мемориальный комплекс «Саур-Могила». В 2014 году он был практически разрушен в результате обстрелов ВСУ. По поручению Президента России Владимира Путина в 2022 году его в кратчайшие сроки восстановили военные строители.

Вместе с «Саур-Могилой» в перечень попали и другие значимые мемориалы ДНР. Среди них - монумент «Освободителям Донбасса», памятник жертвам фашизма в Донецке и восстановленный Российским военно-историческим обществом мемориальный комплекс «Шурф шахты 4/4 бис».

В списке есть православные храмы: Александро-Николаевская церковь в Макеевке, церковь Святителя Николая Чудотворца в селе Никольское и Свято-Николаевский храм в Ясиновке. В реестр также внесли Донецкую государственную научную библиотеку имени Н.К. Крупской, Государственный академический русский театр оперы и балета, а также здание министерства угольной промышленности УССР.

Еще один знаковый объект - могила Алексея Стаханова, известного шахтера, Героя Социалистического Труда и основоположника стахановского движения.

- Признание наших объектов культурным наследием федерального уровня - это восстановление исторической справедливости. Это важнейший шаг, который гарантирует не только правовую защиту, но и сохранение нашего культурного кода для будущих поколений. Мы постепенно становимся частью единого культурного пространства России, и это накладывает на нас особую ответственность, - отметил Председатель Комитета по охране объектов культурного наследия ДНР Геннадий Полянский.

Для всех объектов федерального значения устанавливается особый режим государственной охраны. Запрещается любая деятельность, которая может ухудшить их состояние. За нарушение этих правил предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной.

Работа по сохранению нашего исторического наследия продолжается.