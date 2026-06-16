Управленческие команды достигают успеха: Пять управленцев из ДНР победили в шестом сезоне конкурса «Лидеры России»

Ими стали 60 команд из 33 регионов России, среди них - команда Правительства Донецкой Народной Республики, в которую вошли - заместитель председателя правительства Владимир Ежиков, министр образования и науки Олег Трофимов, министр имущественных и земельных отношений Яков Ходос, министр транспорта Александр Бондаренко и заместитель министра природных ресурсов и экологии Алексей Зиборов.

- Мы не ожидали такого результата, поэтому эмоции зашкаливают. В нашей команде министры, заместители, мы решили попробовать свои силы и доказать, что наша команда действительно сильная. Самое ценное по итогам конкурса – это наша команда, которая сплотилась еще больше. Мы будем стараться приносить пользу стране и обществу, – говорят участники команды.

Победителей и финалистов на торжественной церемонии награждения в Национальном центре «Россия» поздравил первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации, председатель Наблюдательного совета конкурса управленцев «Лидеры России» Сергей Кириенко.

Он отметил, что в этом году впервые конкурс был проведен в командном формате. Также Кириенко сообщил, что Наблюдательный совет конкурса на заседании принял решение о том, что все победители смогут принять участие в суперфинале конкурса осенью 2026 года.

- Более восьми лет назад стартовал конкурс «Лидеры России» по поручению нашего Президента Владимира Путина, и мы не могли представить, что будет такой масштаб. Уже в пятом сезоне мы «пробили» планку в миллион участников из 150 стран мира. Это уникальная база. 17 тысяч полуфиналистов, финалистов всех этих лет прошли глубокую экспертную профессиональную оценку, получили серьезные рекомендации, поддержку и консультирование лучших специалистов в обучении, повышении квалификации и управлении, - отметил Сергей Кириенко.

Первый замруководителя администрации президента добавил, что за 8 лет 700 победителей конкурса получили назначения на самые разные высокие должности: губернаторы, мэры городов, заместители министров, министры федеральные и региональные, топы крупнейших российских корпораций.

- Важным подтверждением качества победителей является то, что их карьерный рост происходит не только после победы, а продолжается спустя несколько лет. Сейчас мир меняется, и в одиночку в нем уже ничего не добьешься, успеха достигают управленческие команды. Поэтому в этот раз перед нами стояла особо сложная задача, поставленная Президентом, – сделать конкурс не личностей, а команд, - добавил Сергей Кириенко.

Победители конкурса получат право на обучение по специальной образовательной программе по командообразованию, разработанной РАНХиГС совместно с Мастерской управления «Сенеж».

СПРАВКА «КП»

Конкурс управленцев «Лидеры России» президентской платформы «Россия – страна возможностей» проводится с 2017 года по распоряжению Президента Российской Федерации. По итогам всех сезонов на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок со всей России и из 150 стран мира. За весь период проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 700 участников. Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» и национального проекта «Молодежь и дети».