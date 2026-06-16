Восстановление идет по плану: О ходе работ Главе ДНР доложили руководители профильных министерств

В ДНР продолжается восстановление домов, социальных объектов и транспортной инфраструктуры Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Владимир Дубовка рассказал о том, как обстоят дела с восстановлением мирной инфраструктуры. По его словам, работа ведется на сотнях объектов, многие дома и социальные учреждения шаг за шагом обретают новую жизнь.

- Сейчас в работе 440 объектов, 79 уже завершены, и мы подбираем подрядчиков для следующего этапа. С 1 июля начнем восстановительные работы на 19 объектах, разрушенных в результате атак, - отметил министр.

Среди восстановленных с начала года объектов - четыре школы, три детсада, по одному объекту культуры и здравоохранения. Более 120 объектов, которые сейчас находятся в ремонте - многоквартирные дома.

Дубовка подчеркнул, что процесс восстановления идет в ускоренном режиме и охватывает именно те населенные пункты, где люди ждут помощи в первую очередь.

Министр транспорта региона Александр Бондаренко доложил главе Республики Денису Пушилину, что в регионе организовано транспортное сообщение по новым трем муниципальным маршрутам, один из них - на освобожденной территории. Также были заключены договоры по осуществлению регулярных перевозок по 14 муниципальным маршрутам, из них уже запущено 11.

Активно продолжается и ремонт дорог.

- По состоянию на 1 июня, закрыли износ 56 километров - это почти 91 процент, сделан ремонт межмуниципальных дорог - 26 километров, - это 62 процента выполняемых работ, а также проведен капитальный ремонт на участках, длиной 39 километров, - отметил Александр Бондаренко.

Всего до конца года в ДНР восстановят более 900 километров дорог, а всего к 2030 году - три с половиной тысячи километров. Также продолжается установка новых светофоров и дорожных знаков.

- Развитие транспортной инфраструктуры, восстановление и строительство мирных объектов идет по Народной программе «Единой России», созданной на основе наказов и пожеланий жителей ДНР, - отметил Пушилин.