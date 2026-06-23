Прикрепиться к поликлинике достаточно просто Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В многопрофильном медицинском клиническом центре «Больница интенсивного лечения» Мариуполя напомнили жителям о важном условии получения плановой медицинской помощи - необходимо прикрепление к поликлинике в ДНР. Даже если человек уже неоднократно обращался за медпомощью, но не подавал официальное заявление, формально он не считается прикрепленным.

- Дорогие мариупольцы, даже если вы ранее получали медицинскую помощь в какой-либо поликлинике, но не писали заявление на прикрепление - вы к ней не прикреплены, - подчеркнули в медучреждении.

В больнице пояснили, что помощь оказывалась без прикрепления в рамках переходного периода, но с января 2026 года это стало невозможно по закону. Теперь поликлиники ДНР работают по единым правилам системы здравоохранения РФ. Плановая медпомощь - включая профосмотры, прививки, консультации врачей, бесплатные анализы и исследования - предоставляется только по полису ОМС и строго по месту прикрепления к поликлинике. Это закреплено в Приказе Министерства здравоохранения РФ № 216н.

Прикрепиться к поликлинике достаточно просто. Фото: ТГ/Пушилин

Как прикрепиться к поликлинике и какие документы нужны

При этом прикрепиться к поликлинике достаточно просто. Для этого нужно:

1. Выбрать медорганизацию - по месту фактического проживания или работы. Важно: речь идет именно о месте проживания, а не регистрации. Адресные справки предоставлять не требуется.

2. Прийти в регистратуру выбранной поликлиники и заполнить заявление на прикрепление.

3. Предоставить документы: оригиналы и копии полиса ОМС, СНИЛСа и паспорта.

После выполнения этих шагов пациент официально считается прикрепленным и может получать весь объем плановых медицинских услуг.

Важные нюансы

Есть один важный нюанс: если человек выбирает поликлинику по месту работы, а живет за пределами ее зоны обслуживания, ему может быть недоступен вызов врача на дом. Однако все остальные услуги - от консультаций до исследований - он будет получать в полном объеме.

Напомним, что экстренная помощь остается доступной для всех. Скорая и неотложная медицинская помощь оказывается бесплатно вне зависимости от наличия прикрепления, полиса или места проживания - это гарантировано законодательством.

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