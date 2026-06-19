В Волновахском муниципальном округе ДНР продолжают восстанавливать и развивать систему здравоохранения. Фото: Минздрав ДНР

В Волновахском муниципальном округе ДНР продолжают восстанавливать и развивать систему здравоохранения. Как сообщили в Министерстве здравоохранения Республики, до конца текущего года в округе планируется ввести в эксплуатацию восемь новых объектов: шесть врачебных амбулаторий и два фельдшерско-акушерских пункта (ФАПа). Это часть программы модернизации первичного звена здравоохранения, призванной повысить доступность медицинской помощи для жителей отдаленных населенных пунктов.

В Волновахском муниципальном округе ДНР продолжают восстанавливать и развивать систему здравоохранения. Фото: Минздрав ДНР

Председатель Ассоциации работников здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев посетил Волновахскую ЦРБ t.me/mzdnr_official

Значимым этапом стало практически полное восстановление Центральной районной больницы округа, которая в ходе боевых действий была практически полностью разрушена. Сегодня учреждение оказывает медицинскую помощь на уровне ведущих клиник Республики. Об этом по итогам рабочей поездки заявил председатель Ассоциации работников здравоохранения ДНР, координатор регионального партийного проекта «Здоровый Донбасс» Дмитрий Гарцев.

В Волновахском муниципальном округе ДНР продолжают восстанавливать и развивать систему здравоохранения. Фото: Минздрав ДНР

По словам Гарцева, возрождение ЦРБ стало возможным благодаря Народной программе «Единой России» и помощи региона-шефа Ямала: больницу фактически отстроили заново и оснастили современным оборудованием.

- Сегодня мы видим современную больницу, которая оказывает весь спектр медицинской помощи жителям муниципального округа. Особенно важно, что качество изменений отмечают сами пациенты, а это лучший показатель проделанной работы, - подчеркнул он.

В ходе визита представители медицинского сообщества осмотрели ключевые подразделения учреждения - в том числе современную рентгеноперационную, укомплектованную высокотехнологичной аппаратурой.

В Волновахском муниципальном округе ДНР продолжают восстанавливать и развивать систему здравоохранения. Фото: Минздрав ДНР

Особое внимание уделили общению с пациентами. Как подчеркнул Дмитрий Гарцев, положительные отзывы жителей - лучший показатель эффективности преобразований. Пациенты отмечают не только качество лечения, но и уровень оснащения больницы, а также профессионализм медицинского персонала.

В Волновахском муниципальном округе ДНР продолжают восстанавливать и развивать систему здравоохранения. Фото: Минздрав ДНР

Модернизация первичного звена здравоохранения в Волновахском округе ДНР идет поэтапно: в прошлом году здесь уже были построены две новые врачебные амбулатории. Планы на 2026 год предусматривают дальнейшее расширение сети - в округе должны начать работу еще шесть амбулаторий и два ФАПа.

- Качество и доступность медицинской помощи остаются одним из ключевых направлений Народной программы «Единой России». Сегодня мы видим результаты этой работы и понимаем, какие возможности она открывает для жителей Республики в ближайшие годы, - отметил Дмитрий Гарцев.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ДНР закупит пять бронированных скорых

В Горловке работают три бронированные скорые, по одной - в Селидове и Ясиноватой (подробнее)