18-летняя восходящая звезда российского спорта решил помочь другу и убил человека из-за нескольких тысяч рублей

Все участники потасовки утверждают, что именно Зангиев стрелял в человека. Фото: КП-Северный Кавказ

Его называли восходящей звездой российского спорта, прочили место в сборной и победы на взрослых турнирах. Но 13 июня 2026 года жизнь 18-летнего Иссы Зангиева теперь уже точно разделилась на «до» и «после». Вместо тренировок и пьедесталов – СИЗО. Владикавказский суд принял решение заключить молодого борца под стражу до середины августа по подозрению в убийстве 19-летнего сверстника.

ПУСТЯКОВЫЙ ДОЛГ

Как сообщает «КП-Северный Кавказ», все началось с долга в 3500 рублей – суммы, которая для многих покажется незначительной. Предполагается, что известный среди сверстников спортсмен решил помочь своему другу разобраться с этой проблемой. Встреча была назначена в лесопарковой зоне столицы Северной Осетии. Заемщик, желая подстраховаться, привел с собой друга. Со стороны Зангиева также была компания приятелей. Словесная перепалка быстро переросла в кулачный бой, а затем – в нечто более страшное.

По версии следствия, в какой-то момент один из участников конфликта достал пистолет и выстрелил оппоненту прямо в глаз. Раненого экстренно доставили в больницу, но медики оказались бессильны. Под шумок, включая Зангиева, сразу же покинула место происшествия на автомобиле.

Естественно, найти ребят оказалось несложно. Полиция сработала оперативно: в считанные часы были задержаны все четверо молодых людей в возрасте от 17 до 22 лет. В ходе разбирательства следователи идентифицировали именно Зангиева как человека, причастного к смертельному выстрелу.

Заведено уголовное производство по статье «Убийство». Грозит до 15 лет лишения свободы. Суда Зангиев будет ждать за решеткой в СИЗО. О спортивной карьере нужно позабыть.

ПОДАВАЛ БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ

Исса Зангиев – уроженец Ардона Северной Осетии, воспитанник местной школы физической подготовки, специализировался на вольной борьбе. Его взлет был стремительным: в 2025 году в Афинах он взял бронзу на юниорском первенстве мира, уступив только двум сильнейшим соперникам из десятков участников со всего света. В том же сезоне он оформил и титул чемпиона России в весе до 80 кг. Он был настоящей гордостью своего города и региона. Местные тренеры нарадоваться не могли, что у них подрастает новый топ-боец, который способен в будущем пошуметь на мировой арене.

Федеральные специалисты единодушно называли его одним из самых ярких талантов своего поколения. Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, комментируя произошедшее для телеканала «Матч ТВ», не скрывал горечи: «Мы потеряли сразу две молодые жизни – одну физически, другую – социально и профессионально».

Для российского спорта произошедшее стало не просто потерей, а полной катастрофой. Теперь вместо борьбы на ковре Зангиеву предстоит борьба за собственную свободу в стенах следственного изолятора. А родные и близкие погибшего пытаются осмыслить, как обычная ссора из-за нескольких тысяч рублей могла привести к такой чудовищной трагедии.

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