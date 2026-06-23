14-летнюю девочку официально признали мертвой, но ее мама яростно в это не верит и считает, что ее могли похитить

Останков девочки так и не нашли. Фото: КП-Кубань

Прошло два месяца с момента трагедии в частном секторе Туапсе, где в результате атаки беспилотника погибла 14-летняя Лера Б. Девочка находилась в своей комнате и спала, когда взрывная волна разрушила дом. Официально школьница признана погибшей, однако её семья отказывается принять эту версию, настаивая на отсутствии неопровержимых доказательств.

ОТЕЦ ЗАБЕГАЛ В КОМНАТУ, ДЕВОЧКИ ТАМ НЕ БЫЛО

Мать подростка, Татьяна Б., в разговоре с журналистами с «КП-Кубань» заявила, что факт исчезновения тела вызывает у неё серьёзные сомнения. Она отмечает, что при разборе завалов удалось обнаружить останки двух чихуахуа, принадлежавших семье, тогда как человеческих следов найдено не было.

Еще один странный момент – супруг Татьяны забегал в комнату дочери во время возгорания и не застал ее там. Поэтому у семьи возникло ощущение, будто она покинула помещение до удара.

В первые дни после инцидента к поискам подключились волонтёры, прочёсывавшие прилегающий лесной массив. Сообщалось, что тепловизор фиксировал тепловые следы, а очевидцы якобы видели девочку, которая выбежала на тропу, оттолкнула прохожего и скрылась. Однако впоследствии эти данные не нашли подтверждения и были признаны недостоверными. Лера так и не была найдена.

МАТЬ ПОДОЗРЕВАЕТ, ЧТО ДОЧЬ МОГЛИ ПОХИТИТЬ

Татьяна обращает внимание на мистические обстоятельства происшествия. По её словам, спасатели, работавшие на месте, были удивлены отсутствием запаха горелой плоти, что нетипично для таких случаев. Позже среди обломков были извлечены три небольшие кости, которые могли теоретически принадлежать человеку. Однако мать настаивает, что это фрагменты животных костей, хранившихся в холодильнике и разбросанных взрывом.

Окончательную ясность внесут результаты генетической экспертизы, которые пока не готовы. Именно они либо поставят точку в деле, либо породят новые версии.

Женщина же строит альтернативные гипотезы. Она подозревает, что в момент атаки Лера находилась в ванной или туалете, стены которых уцелели, и, испугавшись, покинула дом через огороды. Также не исключается вероятность того, что девочку могли похитить и вывезти на автомобиле. Мать настаивает на необходимости объявления дочери в федеральный розыск.

Но на данный момент Следственный комитет считает ребёнка погибшим. Поэтому искать ее официально никто не будет.

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