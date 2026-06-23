«Сад брендов»: Как природа Донбасса повлияет на модные тенденции 2026 года

Участники школы пройдут интенсивный курс обучения. Фото: сгенерировано нейросетью

С 22 июня по 3 июля в Донецке будет работать летняя проектная дизайн-школа «Сад брендов». Программа, организованная Центром «Мой бизнес» и Донецким ботаническим садом в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», даст студентам и молодым специалистам возможность освоить технику создания коммерчески успешных продуктов в сфере дизайна и моды.

Участники школы пройдут интенсивный курс обучения. Фото (архив): Центр «Мой бизнес»

Участники школы пройдут интенсивный курс, охватывающий все этапы разработки и продвижения капсульных коллекций мерча. Под руководством опытных экспертов они получат навыки, необходимые для успешной работы в креативной индустрии: от создания эскизов до маркетинга. Ключевая особенность программы - научить участников эффективно работать в команде.

Участники школы пройдут интенсивный курс обучения. Фото (архив): Центр «Мой бизнес»

В этом году они сосредоточатся на создании коллекции одежды и аксессуаров для Донецкого ботанического сада. Это позволит студентам увидеть результаты своей работы на практике и понять, как теоретические знания воплощаются в коммерческий продукт.

Участники школы пройдут интенсивный курс обучения. Фото (архив): Центр «Мой бизнес»

Особое место в программе займут экскурсии по Донецкому ботаническому саду. Они станут не просто дополнением к учебному процессу, а источником вдохновения: участники изучат формы, цвета и текстуры растений, познакомятся с биологическим разнообразием флоры Донбасса. Наблюдение за природой поможет развить креативное мышление и найти оригинальные решения для капсульных коллекций.

Участники школы пройдут интенсивный курс обучения. Фото (архив): Центр «Мой бизнес»

- «Сад брендов» - это не просто образовательный курс, а целый проект, который объединяет образование, бизнес и креативные индустрии, создавая новые возможности для молодежи и способствуя развитию региона, - рассказала замруководителя Центра передовых решений и трансфера технологий Центра «Мой бизнес» ДНР Александра Николаева.

Участники школы пройдут интенсивный курс обучения. Фото (архив): Центр «Мой бизнес»

Участники также освоят современные технологии, включая инструменты искусственного интеллекта. Это поможет им лучше подготовиться к вызовам современного рынка и повысить конкурентоспособность своих проектов.

Организаторы уверены, что сочетание теории, практики и вдохновения от природы сделает обучение эффективным и увлекательным. По итогам занятий в дизайн-школе студенты представят готовые капсульные коллекции, которые могут стать частью мерча Донецкого ботанического сада.

Организаторы уверены, что такая интеграция теории и практики сделает обучение более эффективным и увлекательным, а также поможет участникам раскрыть свой творческий потенциал.

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