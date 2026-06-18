Атаки БПЛА ВСУ привели к трагическим последствиям Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Горловка вновь подверглась атаке беспилотников ВСУ. Обстрелы привели к трагическим последствиям.

В полдень в Центрально-Городском районе произошел сброс боеприпаса с БПЛА ВСУ. Беспилотник атаковал территорию, где были припаркованы два легковых автомобиля. В результате возник сильный пожар, который удалось потушить прибывшим на место происшествия сотрудникам МЧС России.

В центре Горловки ликвидировали пожар после атаки БПЛА ВСУ max.ru/mchsdnr

В центре Горловки сотрудники МЧС России ликвидировали пожар, возникший в результате атаки БПЛА ВСУ. Фото: max.ru/mchsdnr

К сожалению, оба легковых автомобиля получили критические повреждения и были полностью уничтожены огнем. Согласно сообщению Главного управления МЧС России по ДНР, непосредственно от самого пожара никто не пострадал, однако осколки боеприпаса задели одного из прохожих.

Ситуация в Калининском районе оказалась еще более драматичной. По словам главы городского округа Горловка Ивана Приходько, в результате атаки украинских БПЛА там погиб один мирный житель.

- В результате атаки БПЛА украинских террористов погиб мирный житель Горловки. Вечная память невинно убиенному. Соболезнования родным и близким, - написал Приходько в своем телеграм-канале.

Кроме того, ранения получили восемь горожан.

- В результате атаки БПЛА вооруженных формирований Украины в Калининском районе Горловки ранены восемь мирных жителей, - уточнил глава городского округа.

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