Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП
Горловка вновь подверглась атаке беспилотников ВСУ. Обстрелы привели к трагическим последствиям.
В полдень в Центрально-Городском районе произошел сброс боеприпаса с БПЛА ВСУ. Беспилотник атаковал территорию, где были припаркованы два легковых автомобиля. В результате возник сильный пожар, который удалось потушить прибывшим на место происшествия сотрудникам МЧС России.
max.ru/mchsdnr
К сожалению, оба легковых автомобиля получили критические повреждения и были полностью уничтожены огнем. Согласно сообщению Главного управления МЧС России по ДНР, непосредственно от самого пожара никто не пострадал, однако осколки боеприпаса задели одного из прохожих.
Ситуация в Калининском районе оказалась еще более драматичной. По словам главы городского округа Горловка Ивана Приходько, в результате атаки украинских БПЛА там погиб один мирный житель.
- В результате атаки БПЛА украинских террористов погиб мирный житель Горловки. Вечная память невинно убиенному. Соболезнования родным и близким, - написал Приходько в своем телеграм-канале.
Кроме того, ранения получили восемь горожан.
- В результате атаки БПЛА вооруженных формирований Украины в Калининском районе Горловки ранены восемь мирных жителей, - уточнил глава городского округа.
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