Дети получили незабываемые впечатления от визита в конный клуб. Фото: Администрация Донецка

В Донецке в преддверии Дня России для детей-сирот и ребят, находящихся под опекой и попечительством, организовали поездку в конно-спортивный клуб «Татерсаль». Об этом сообщили в администрации городского округа.

Дети получили незабываемые впечатления от визита в конный клуб. Фото: Администрация Донецка

Дети из Донецка побывали в конно-спортивном клубе «Татерсаль» t.me/kulemzin_donetsk

Для юных дончан экскурсия стала настоящим приключением. Ребята не просто наблюдали за животными - они полностью погрузились в атмосферу конного спорта. Специалисты клуба рассказали об особенностях различных пород лошадей, правилах безопасности при верховой езде и повседневной жизни на конюшне. Дети покормили скакунов и под присмотром взрослых совершили свои первые самостоятельные прогулки верхом.

Дети получили незабываемые впечатления от визита в конный клуб. Фото: Администрация Донецка

Начальник управления опеки и попечительства администрации Донецка Инна Бондаренко поблагодарила работников клуба за такой теплый прием:

- Традиционно конно-спортивный клуб «Татерсаль» открывает свои гостеприимные двери для детей города Донецка. Сегодня детки из Куйбышевского района - дети-сироты, дети, оставшиеся без родительского попечения, - пришли в гости в это замечательное место. Мы благодарны Ларисе Павловне (руководитель клуба, - ред.) за то, что она всегда дает нам возможность прикоснуться к животному миру, к лошадям, к осликам. За то, что детки своими глазами увидели, как растут, как живут лошади, смогли покататься. Это очень важно сейчас, особенно летом, когда досуг детей крайне ограничен, когда мы живем в такое сложное время. Управление опеки и попечительства города Донецка искренне благодарит вас за такую возможность, и надеемся, что еще не один раз будем у вас в гостях.

Дети получили незабываемые впечатления от визита в конный клуб. Фото: Администрация Донецка

Директор клуба Лариса Кунева подчеркнула, что помощь детям и радость от их улыбок - главная мотивация для команды «Татерсаля»:

- Уже много-много лет мы катаем деток. И из приграничных районов катали во время активных боевых действий. И деток-сирот, и деток, которые находятся под органами опеки. Мы с удовольствием это всегда делаем, потому что, во-первых, помогаем людям. И дети очень любят животных, лошадей. Поэтому все мы получаем массу приятных эмоций.

Дети получили незабываемые впечатления от визита в конный клуб. Фото: Администрация Донецка

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